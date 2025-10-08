Рейтинг@Mail.ru
Четверо жителей Камчатки получили сроки за тяжкие преступления
08.10.2025
https://ria.ru/20251008/kamchatka-2046985578.html
Четверо жителей Камчатки получили сроки за тяжкие преступления
Четверо жителей Камчатки получили сроки за тяжкие преступления - РИА Новости, 08.10.2025
Четверо жителей Камчатки получили сроки за тяжкие преступления
Четверо жителей Камчатского края осуждены на сроки от 7 до 11 лет колонии строгого режима за серию тяжких преступлений, включая вымогательство с применением... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T08:50:00+03:00
2025-10-08T08:50:00+03:00
камчатка
камчатский край
происшествия
петропавловск-камчатский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251008/dikson-2046918271.html
https://ria.ru/20251004/manjak-2046318072.html
камчатка
камчатский край
петропавловск-камчатский
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
камчатка, камчатский край, происшествия, петропавловск-камчатский
Камчатка, Камчатский край, Происшествия, Петропавловск-Камчатский
Четверо жителей Камчатки получили сроки за тяжкие преступления

Четверо жителей Камчатки получили сроки до 11 лет за тяжкие преступления

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт – РИА Новости. Четверо жителей Камчатского края осуждены на сроки от 7 до 11 лет колонии строгого режима за серию тяжких преступлений, включая вымогательство с применением насилия, сообщили в пресс-службе Петропавловск-Камчатского городского суда.
"Суд, рассмотрев материалы дела, представленные доказательства и характеризующие данные подсудимых, приговорил всех обвиняемых к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – проинформировали в суде.
КамчаткаКамчатский крайПроисшествияПетропавловск-Камчатский
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
