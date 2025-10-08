Четверо жителей Камчатки получили сроки за тяжкие преступления

П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт – РИА Новости. Четверо жителей Камчатского края осуждены на сроки от 7 до 11 лет колонии строгого режима за серию тяжких преступлений, включая вымогательство с применением насилия, сообщили в пресс-службе Петропавловск-Камчатского городского суда.

"Суд, рассмотрев материалы дела, представленные доказательства и характеризующие данные подсудимых, приговорил всех обвиняемых к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – проинформировали в суде.

Как установлено следствием, в сентябре 2024 года подсудимые С. и Б., зная о наличии у их знакомого 2 миллионов рублей, организовали преступную группу для вымогательства этих средств. Ночью 28 сентября они заманили потерпевшего на улицу Приморскую под предлогом передачи наркотиков, где применили к нему насилие.

"Для демонстрации потерпевшему серьёзности своих намерений, подавления воли к сопротивлению и принуждению к передаче денежных средств, подсудимый К. нанес потерпевшему не менее семи ударов по ногам и спине бейсбольной битой", – отмечено в материалах дела.

Кроме вымогательства, участники группы совершили другие преступления. Б. похитил в баре сотовый телефон стоимостью более 22 тысяч рублей, а В. оформил на спящего знакомого кредитную карту и перевел с нее 40 тысяч рублей, а также получил кредит на 300 тысяч рублей по подложным документам.