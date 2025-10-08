Рейтинг@Mail.ru
03:28 08.10.2025 (обновлено: 09:38 08.10.2025)
Европейские дипломаты назвали Каллас слишком прямолинейной, пишут СМИ
В ЕС считают главу евродипломатии Каю Каллас слишком прямолинейной и ожидают от нее большей гибкости, пишет журнал Foreign Policy.
Европейские дипломаты назвали Каллас слишком прямолинейной, пишут СМИ

Foreign Policy: в ЕС хотят от Каллас большей дипломатичности

© AP Photo / Virginia Mayo Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В ЕС считают главу евродипломатии Каю Каллас слишком прямолинейной и ожидают от нее большей гибкости, пишет журнал Foreign Policy.
"Мы ожидаем, что она будет более дипломатичной", — сказал один из собеседников издания.
Эстонский военнослужащий во время учений НАТО в Эстонии - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
США считают Прибалтику слишком агрессивной в отношении России, пишет FT
22 сентября, 16:17
Другой отметил, что Каллас "скорее полицейский, чем дипломат".
"Ее день начинается и заканчивается Россией", — рассказал он.
Склонность Каллас говорить то, что у нее на уме, привела к обострению отношений с американской администрацией и вызвала раздражение у таких крупных держав, как Индия и Китай.
В сентябре издание Politico писало, что глава евродипломатии вызывает недовольство в верхах ЕС из-за слишком категоричной риторики в адрес России и слабой позиции по ситуации в секторе Газа. СМИ также обратило внимание на натянутые отношения Каллас с некоторыми коллегами, в частности, с председателем Евросовета Антониу Коштой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Не надо трусить, это наша война: европейцев заставляют осознать неизбежное
1 октября, 08:00
 
