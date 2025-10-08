https://ria.ru/20251008/kallas-2046968915.html
Европейские дипломаты назвали Каллас слишком прямолинейной, пишут СМИ
Европейские дипломаты назвали Каллас слишком прямолинейной, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2025
Европейские дипломаты назвали Каллас слишком прямолинейной, пишут СМИ
В ЕС считают главу евродипломатии Каю Каллас слишком прямолинейной и ожидают от нее большей гибкости, пишет журнал Foreign Policy. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T03:28:00+03:00
2025-10-08T03:28:00+03:00
2025-10-08T09:38:00+03:00
в мире
сша
индия
китай
кайя каллас
дональд трамп
антониу кошта
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987460373_380:58:2598:1306_1920x0_80_0_0_951544bbff1b6f2f5bed88c952ebb2b9.jpg
https://ria.ru/20250922/pribaltika-2043557351.html
https://ria.ru/20251001/voyna-2045231374.html
сша
индия
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987460373_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_1872a74d882bcf8efa91e890c05c4b88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, индия, китай, кайя каллас, дональд трамп, антониу кошта, politico, евросоюз, евросовет, россия
В мире, США, Индия, Китай, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Антониу Кошта, Politico, Евросоюз, Евросовет, Россия
Европейские дипломаты назвали Каллас слишком прямолинейной, пишут СМИ
Foreign Policy: в ЕС хотят от Каллас большей дипломатичности