Путин наградил дочь Кадырова почетной грамотой

ГРОЗНЫЙ, 8 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о награждении его дочери Хадижат Кадыровой почетной грамотой президента России за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

« "Президент Российской Федерации Владимир Путин своим распоряжением наградил внучку первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Хадижат почётной грамотой президента Российской Федерации. Награда вручена за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил главу государства за высокую оценку деятельности Хадижат Кадыровой. Глава региона также отметил, что считает награду признанием не только личных заслуг дочери, но и заслуг всей чеченской молодежи. Кадыров также рассказал, что она активно представляет регион на федеральных и международных площадках, участвует в масштабных форумах и саммитах, где "демонстрирует современный, образованный и духовно богатый облик чеченской молодежи".

« "Мне приятно отметить, что, несмотря на юный возраст, Хадижат уже внесла весомый вклад в развитие родной республики. Она активно проявила себя на разных ответственных участках — от начальника департамента дошкольного образования мэрии города Грозного до первого заместителя руководителя администрации главы и правительства ЧР по взаимодействию с социальным блоком. Её отличают высокий профессионализм, энергия, стремление к развитию и безусловная преданность делу служения своему народу", - написал он.

Ранее Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что его три дочери, в числе которых и Хадижат Кадырова, ушли из политики.