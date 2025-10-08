Рейтинг@Mail.ru
Al Jazeera сообщил о прогрессе в переговорах между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 08.10.2025 (обновлено: 23:50 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/izrail-2047167109.html
Al Jazeera сообщил о прогрессе в переговорах между Израилем и ХАМАС
Al Jazeera сообщил о прогрессе в переговорах между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2025
Al Jazeera сообщил о прогрессе в переговорах между Израилем и ХАМАС
Достигнут прогресс в вопросах обмена между Израилем и ХАМАС и гарантий невозобновления войны в секторе Газа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T23:37:00+03:00
2025-10-08T23:50:00+03:00
в мире
израиль
египет
катар
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998113922_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_375c5376271cc6fef1f9974cbc5904c5.jpg
https://ria.ru/20251008/aktsii-2046963851.html
израиль
египет
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998113922_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b0f0901403f128d335edd00349b7762f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, египет, катар, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Египет, Катар, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Al Jazeera сообщил о прогрессе в переговорах между Израилем и ХАМАС

Al Jazeera: Израиль и ХАМАС достигли прогресса в вопросах обмена пленными

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 8 окт - РИА Новости. Достигнут прогресс в вопросах обмена между Израилем и ХАМАС и гарантий невозобновления войны в секторе Газа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинский источник.
"Достигнут прогресс в вопросах списков на обмен пленными и гарантий невозобновления войны после освобождения пленных из оккупации (Израиля - ред.)", - заявил источник.
С понедельника в Египте проходят непрямые переговоры между делегациями ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара и Турции. Обсуждается предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования, направленный на завершение двухлетней войны в регионе.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Нью-Йорке проходят акции в годовщину атаки ХАМАС
Вчера, 01:14
 
В миреИзраильЕгипетКатарДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала