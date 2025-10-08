https://ria.ru/20251008/izrail-2046977884.html
В МИД Израиля прокомментировали задержание "Флотилии свободы"
В МИД Израиля прокомментировали задержание "Флотилии свободы" - РИА Новости, 08.10.2025
В МИД Израиля прокомментировали задержание "Флотилии свободы"
МИД Израиля сообщил, что пассажиры перехваченных судов доставлены в порт, они находятся в безопасности и, как ожидается, будут депортированы. РИА Новости, 08.10.2025
в мире
израиль
флотилия свободы
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
В МИД Израиля прокомментировали задержание "Флотилии свободы"
В МИД Израиля заявили, что все пассажиры "Флотилии свободы" в безопасности"