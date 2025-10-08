Рейтинг@Mail.ru
06:53 08.10.2025
В МИД Израиля прокомментировали задержание "Флотилии свободы"
В МИД Израиля прокомментировали задержание "Флотилии свободы"

Израильские военные в районе границы с сектором Газа
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. МИД Израиля сообщил, что пассажиры перехваченных судов доставлены в порт, они находятся в безопасности и, как ожидается, будут депортированы.
Ранее объединение активистов "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)" сообщила, что "Флотилия свободы" утверждает, что их суда подверглись атаке со стороны Израиля.
"Очередная тщетная попытка прорвать законную морскую блокаду и войти в зону боевых действий закончилась ничем. Суда и пассажиры доставлены в израильский порт. Все пассажиры находятся в безопасности и добром здравии. Ожидается, что пассажиры будут незамедлительно депортированы", - говорится в сообщении МИД Израиля в социальной сети X.
Участники шествия в поддержку Флотилии свободы в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В Стамбуле прошло масштабное шествие в поддержку "Флотилии свободы"
В миреИзраильФлотилия СвободыОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
