Мелони сообщила, что на нее подали иск в МУС
Мелони сообщила, что на нее подали иск в МУС - РИА Новости, 08.10.2025
Мелони сообщила, что на нее подали иск в МУС
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что на нее подали иск в Международный уголовный суд (МУС) за якобы соучастие в геноциде в секторе Газа. РИА Новости, 08.10.2025
Мелони сообщила, что на нее подали иск в МУС
Мелони заявила, что на нее подали иск в МУС за соучастие в геноциде в Газе
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что на нее подали иск в Международный уголовный суд (МУС) за якобы соучастие в геноциде в секторе Газа.
"В отношении меня, министра (обороны Италии
Гуидо. — Прим. ред.) Крозетто, министра (иностранных дел Италии Антонио. — Прим. ред.) Таяни и, полагаю, генерального директора Leonardo Роберто Чинголани подали иски в Международный уголовный суд
за соучастие в геноциде. Я думаю, что в мире и в истории нет другого подобного случая обвинения", — заявила она в эфире телепрограммы канала Rai1, ее слова приводит издание
Repubblica.
Глава ведущего итальянского оборонного концерна Leonardo Роберто Чинголани ранее отверг обвинения в якобы соучастии компании в геноциде в секторе Газа.
Ранее международная комиссия ООН
по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, согласно которому действия Израиля
в секторе Газа являются геноцидом.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 года число погибших превысило 66 тысяч, большинство из них — мирные жители.