© Getty Images / Antonio Masiello Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в студии Rai Studios. 7 октября 2025 года

Мелони сообщила, что на нее подали иск в МУС

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что на нее подали иск в Международный уголовный суд (МУС) за якобы соучастие в геноциде в секторе Газа.

"В отношении меня, министра (обороны Италии Гуидо. — Прим. ред.) Крозетто, министра (иностранных дел Италии Антонио. — Прим. ред.) Таяни и, полагаю, генерального директора Leonardo Роберто Чинголани подали иски в Международный уголовный суд за соучастие в геноциде. Я думаю, что в мире и в истории нет другого подобного случая обвинения", — заявила она в эфире телепрограммы канала Rai1, ее слова приводит издание Repubblica.

Глава ведущего итальянского оборонного концерна Leonardo Роберто Чинголани ранее отверг обвинения в якобы соучастии компании в геноциде в секторе Газа.

Ранее международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, согласно которому действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.