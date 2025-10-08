Рейтинг@Mail.ru
Мелони сообщила, что на нее подали иск в МУС
02:50 08.10.2025 (обновлено: 13:55 08.10.2025)
Мелони сообщила, что на нее подали иск в МУС
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что на нее подали иск в Международный уголовный суд (МУС) за якобы соучастие в геноциде в секторе Газа. РИА Новости, 08.10.2025
в мире, италия, израиль, джорджа мелони, международный уголовный суд, оон, хамас
В мире, Италия, Израиль, Джорджа Мелони, Международный уголовный суд, ООН, ХАМАС
© Getty Images / Antonio MasielloПремьер-министр Италии Джорджа Мелони в студии Rai Studios. 7 октября 2025 года
© Getty Images / Antonio Masiello
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в студии Rai Studios. 7 октября 2025 года
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что на нее подали иск в Международный уголовный суд (МУС) за якобы соучастие в геноциде в секторе Газа.
"В отношении меня, министра (обороны Италии Гуидо. — Прим. ред.) Крозетто, министра (иностранных дел Италии Антонио. — Прим. ред.) Таяни и, полагаю, генерального директора Leonardo Роберто Чинголани подали иски в Международный уголовный суд за соучастие в геноциде. Я думаю, что в мире и в истории нет другого подобного случая обвинения", — заявила она в эфире телепрограммы канала Rai1, ее слова приводит издание Repubblica.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Федерация итальянской прессы обвинила Мелони в неуважении
19 августа, 21:44
Глава ведущего итальянского оборонного концерна Leonardo Роберто Чинголани ранее отверг обвинения в якобы соучастии компании в геноциде в секторе Газа.
Ранее международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, согласно которому действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 года число погибших превысило 66 тысяч, большинство из них — мирные жители.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
СМИ: Трамп назвал следующие 48 часов решающими для решения конфликта в Газе
01:44
 
