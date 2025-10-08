https://ria.ru/20251008/iran-2047166528.html
Лихачев посетит Иран в ближайшее время
Лихачев посетит Иран в ближайшее время - РИА Новости, 08.10.2025
Лихачев посетит Иран в ближайшее время
Гендиректор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев посетит Иран в ближайшем будущем для обсуждения развития сотрудничества Москвы и Тегерана в... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T23:27:00+03:00
2025-10-08T23:27:00+03:00
2025-10-08T23:43:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
москва
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149682/59/1496825901_0:0:3840:2160_1920x0_80_0_0_f64106458cc4e5713321e2519da41c36.jpg
https://ria.ru/20251008/iran-2047134894.html
иран
тегеран (город)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149682/59/1496825901_214:0:3627:2560_1920x0_80_0_0_e84d6f5aed521629e488e907156cf06a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город), москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Иран, Тегеран (город), Москва, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев посетит Иран в ближайшее время
ОЭАИ: Лихачев посетит Иран в ближайшее время для обсуждения сотрудничества
ТЕГЕРАН, 8 окт - РИА Новости. Гендиректор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев посетит Иран в ближайшем будущем для обсуждения развития сотрудничества Москвы и Тегерана в ядерной сфере, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
По данным иранского атомного ведомства, этот вопрос обсуждался в ходе визита делегации "Росатома
" во главе с замгендиректора госкорпорации Николаем Спасским в Тегеран
, где он встретился с вице-президентом Ирана
и главой ОЭАИ Мохаммадом Эслами.
"Стороны рассмотрели текущее сотрудничество в сфере атома, подчеркнув необходимость ускорить реализацию совместных проектов. Было условлено, что в ближайшем будущем состоится визит Алексея Лихачева
в Иран", - говорится в заявлении ОАЭИ.
Отмечается, что Лихачев обсудит договоренности Москвы
и Тегерана и идущее в настоящий момент строительство двух энергоблоков на АЭС "Бушер
".
В конце сентября Иран и Россия
подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган для новой иранской АЭС "Хормоз". Договоренность была подписана представителями "Росатом энергетические проекты" и компании "Иран Хормоз".
Каждый энергоблок, как заявлялось изначально, будет обладать мощностью около 1255 МВт, а все четыре блока в целом - 5020 МВт. Иранская сторона выразила надежду, что первый энергоблок новой АЭС с участием РФ заработает к 2031 году.
Кроме того, Россия и Иран в конце сентября подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.
В Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.