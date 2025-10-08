Лихачев посетит Иран в ближайшее время

ТЕГЕРАН, 8 окт - РИА Новости. Гендиректор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев посетит Иран в ближайшем будущем для обсуждения развития сотрудничества Москвы и Тегерана в ядерной сфере, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

По данным иранского атомного ведомства, этот вопрос обсуждался в ходе визита делегации " Росатома " во главе с замгендиректора госкорпорации Николаем Спасским в Тегеран , где он встретился с вице-президентом Ирана и главой ОЭАИ Мохаммадом Эслами.

"Стороны рассмотрели текущее сотрудничество в сфере атома, подчеркнув необходимость ускорить реализацию совместных проектов. Было условлено, что в ближайшем будущем состоится визит Алексея Лихачева в Иран", - говорится в заявлении ОАЭИ.

Отмечается, что Лихачев обсудит договоренности Москвы и Тегерана и идущее в настоящий момент строительство двух энергоблоков на АЭС "Бушер ".

В конце сентября Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган для новой иранской АЭС "Хормоз". Договоренность была подписана представителями "Росатом энергетические проекты" и компании "Иран Хормоз".

Каждый энергоблок, как заявлялось изначально, будет обладать мощностью около 1255 МВт, а все четыре блока в целом - 5020 МВт. Иранская сторона выразила надежду, что первый энергоблок новой АЭС с участием РФ заработает к 2031 году.

Кроме того, Россия и Иран в конце сентября подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.