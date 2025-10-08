Рейтинг@Mail.ru
Запад провоцирует крупный конфликт на Ближнем Востоке, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2025
19:44 08.10.2025
Запад провоцирует крупный конфликт на Ближнем Востоке, заявил Лавров
Запад провоцирует крупный конфликт на Ближнем Востоке, заявил Лавров
Запад делает все, чтобы сорвать переговоры по иранской ядерной программе с участием США, как будто специально провоцирует крупный конфликт, заявил глава МИД... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T19:44:00+03:00
2025-10-08T19:44:00+03:00
в мире, сша, россия, иран, сергей лавров, магатэ
В мире, США, Россия, Иран, Сергей Лавров, МАГАТЭ
Запад провоцирует крупный конфликт на Ближнем Востоке, заявил Лавров

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Запад делает все, чтобы сорвать переговоры по иранской ядерной программе с участием США, как будто специально провоцирует крупный конфликт, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Иранцы по-прежнему готовы вести переговоры. Запад специально делает все, чтобы этих переговоров с Соединенными Штатами не было (хотя к этому иранцы всегда были готовы), и чтобы Иран с МАГАТЭ не возобновил нормального сотрудничества. Как будто они специально провоцируют крупный конфликт. Может быть, кому-то это и надо", - сказал Лавров в интервью для проекта "Мосты на Восток".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Лавров заявил о нарушении гуманитарных прав палестинского народа
