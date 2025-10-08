Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о переговорах по ядерной программе Ирана
19:18 08.10.2025 (обновлено: 19:29 08.10.2025)
Лавров рассказал о переговорах по ядерной программе Ирана
Лавров рассказал о переговорах по ядерной программе Ирана - РИА Новости, 08.10.2025
Лавров рассказал о переговорах по ядерной программе Ирана
Иран заинтересован в возобновлении полномасштабных переговоров по ядерной программе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.10.2025
Лавров рассказал о переговорах по ядерной программе Ирана

Лавров: у Ирана есть интерес в продолжении переговорах по ядерной программе

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Иран заинтересован в возобновлении полномасштабных переговоров по ядерной программе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Иран в этом заинтересован. Иран все эти месяцы с января этого года, когда на Западе всерьез стали "играть" в возобновление санкций, хотя на это нет никаких законных прав, последовательно выступал за переговоры, проявлял гибкость, креативность в своих подходах, стремился не поддаваться на провокации, потому что Запад постоянно заманивал иранских переговорщиков на какие-то очередные "раунды", где потом достигали какого-то предварительного понимания", - сказал Лавров в интервью для проекта "Мосты на Восток".
© 2025 МИА «Россия сегодня»
