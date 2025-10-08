В МИД оценили конкурс "Интервидение"

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Интервидение" прошёл успешно, заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, отметив, что "это было круто".

"Интервидение" получилось, это было круто, это будет продолжено", - сказал он в ходе дискуссионной сессии "Протокол или креатив? Большие дебаты дипломатов", запись которой опубликована в официальном Telegram-канале МИД России. Дискуссия прошла в Национальном центре "Россия".