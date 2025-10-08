https://ria.ru/20251008/intervidenie-2046962073.html
В МИД оценили конкурс "Интервидение"
Музыкальный конкурс "Интервидение" прошёл успешно, заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России... РИА Новости, 08.10.2025
Дипломат Алимов заявил, что "Интервидение" прошло успешно
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Интервидение" прошёл успешно, заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, отметив, что "это было круто".
"Интервидение" получилось, это было круто, это будет продолжено", - сказал он в ходе дискуссионной сессии "Протокол или креатив? Большие дебаты дипломатов", запись которой опубликована в официальном Telegram-канале МИД России. Дискуссия прошла в Национальном центре "Россия".
Алимов добавил, что конкурс "Интервидение" - это возвращение истинных цветов культурному сотрудничеству, отметив, что на Западе они потеряны.