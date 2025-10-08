Рейтинг@Mail.ru
В МИД оценили конкурс "Интервидение" - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/intervidenie-2046962073.html
В МИД оценили конкурс "Интервидение"
В МИД оценили конкурс "Интервидение" - РИА Новости, 08.10.2025
В МИД оценили конкурс "Интервидение"
Музыкальный конкурс "Интервидение" прошёл успешно, заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T00:33:00+03:00
2025-10-08T00:33:00+03:00
в мире
россия
интервидение – 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038400647_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_5b1c3ea6c9b04a58d6e4aafd4dcf391c.jpg
https://ria.ru/20251007/intervidenie-2046929837.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038400647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b39af556423c03cf4830276e8351ce1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, интервидение – 2025
В мире, Россия, Интервидение – 2025
В МИД оценили конкурс "Интервидение"

Дипломат Алимов заявил, что "Интервидение" прошло успешно

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнсталляция земного шара с логотипом Интервидения в Москве
Инсталляция земного шара с логотипом Интервидения в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Инсталляция земного шара с логотипом Интервидения в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Интервидение" прошёл успешно, заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, отметив, что "это было круто".
"Интервидение" получилось, это было круто, это будет продолжено", - сказал он в ходе дискуссионной сессии "Протокол или креатив? Большие дебаты дипломатов", запись которой опубликована в официальном Telegram-канале МИД России. Дискуссия прошла в Национальном центре "Россия".
Алимов добавил, что конкурс "Интервидение" - это возвращение истинных цветов культурному сотрудничеству, отметив, что на Западе они потеряны.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Интервидение" будет многолетним конкурсом, заявили в МИД
Вчера, 19:43
 
В миреРоссияИнтервидение – 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала