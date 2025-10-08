Рейтинг@Mail.ru
У певца-иноагента нашли коттедж с бомбоубежищем в Подмосковье
17:21 08.10.2025
У певца-иноагента нашли коттедж с бомбоубежищем в Подмосковье
Основатель группы "Ногу свело!" Максим Покровский* мог переписать на жену свой загородный дом с бомбоубежищем в Рузском районе, сообщает RT. РИА Новости, 08.10.2025
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Основатель группы "Ногу свело!" Максим Покровский* мог переписать на жену свой загородный дом с бомбоубежищем в Рузском районе, сообщает RT.
"В январе 2024 года у недвижимости сменился хозяин на основании брачного договора. Таким образом артист может пытаться вывести свои активы из-под действия закона об иностранных агентах", — говорится в материале.
Сообщается, что певец купил земельный участок в 2002 году. Позднее там, согласно данным из Росреестра, появились постройки.
В RT уточнили, что раньше на месте элитного поселка находилась воинская часть, в наследство от которой Покровскому* досталось бомбоубежище.
Минюст включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Он пытался оспорить решение, дойдя до Верховного суда, но получал отказы.
Как следует из ранее озвученных в суде материалов, музыкант осуществляет политическую деятельность, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, в том числе материалов СМИ-иноагентов и украинских YouTube-каналов.
Несколько лет назад Покровский* переехал в США.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
