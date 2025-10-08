Рейтинг@Mail.ru
Лазаревой* известно, что она включена в реестр ионогенов - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/inoagent-2046970667.html
Лазаревой* известно, что она включена в реестр ионогенов
Лазаревой* известно, что она включена в реестр ионогенов - РИА Новости, 08.10.2025
Лазаревой* известно, что она включена в реестр ионогенов
Телеведущей Татьяне Лазаревой* (признана в РФ иноагентом) известно, что она была включена в реестр иноагентов, свидетельствуют озвученные в суде материалы... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T04:12:00+03:00
2025-10-08T04:12:00+03:00
россия
москва
татьяна лазарева
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19618/58/196185826_0:618:1362:1384_1920x0_80_0_0_468d9f652b202cf5116bf37ef628b35d.jpg
https://ria.ru/20241011/lazareva-1977509712.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19618/58/196185826_0:490:1362:1512_1920x0_80_0_0_7e479bb68fc0221e3641d985458e8d16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, татьяна лазарева, telegram
Россия, Москва, Татьяна Лазарева, Telegram
Лазаревой* известно, что она включена в реестр ионогенов

Телеведущей Лазаревой известно, что она включена в реестр ионогенов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТелеведущая Татьяна Лазарева*
Телеведущая Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Телеведущая Татьяна Лазарева*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Телеведущей Татьяне Лазаревой* (признана в РФ иноагентом) известно, что она была включена в реестр иноагентов, свидетельствуют озвученные в суде материалы уголовного дела, узнало РИА Новости.
Пресненский суд Москвы 7 октября в совокупности с предыдущим приговором заочно назначил Лазаревой* наказание в виде лишения свободы на 7 лет по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). По данным следствия, она дважды в течение одного года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.
Как указано в материалах, Лазарева* знает, что включена в реестр иностранных агентов, она сообщала об этом статусе в публикациях в Telegram, обеспечивала явку своего представителя на рассмотрения административных протоколов, составленных за нарушение иноагентского закона, а назначенные штрафы были частично оплачены.
Лазарева* ранее была заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.
Телеведущая объявлена в международный розыск.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Телеведущую Лазареву* объявили в международный розыск
11 октября 2024, 07:18
 
РоссияМоскваТатьяна ЛазареваTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала