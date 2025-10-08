Лазаревой* известно, что она включена в реестр ионогенов

https://ria.ru/20251008/inoagent-2046970667.html
Телеведущей Татьяне Лазаревой* (признана в РФ иноагентом) известно, что она была включена в реестр иноагентов, свидетельствуют озвученные в суде материалы...
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Телеведущей Татьяне Лазаревой* (признана в РФ иноагентом) известно, что она была включена в реестр иноагентов, свидетельствуют озвученные в суде материалы уголовного дела, узнало РИА Новости.
Пресненский суд Москвы
7 октября в совокупности с предыдущим приговором заочно назначил Лазаревой
* наказание в виде лишения свободы на 7 лет по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ
об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). По данным следствия, она дважды в течение одного года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.
Как указано в материалах, Лазарева* знает, что включена в реестр иностранных агентов, она сообщала об этом статусе в публикациях в Telegram
, обеспечивала явку своего представителя на рассмотрения административных протоколов, составленных за нарушение иноагентского закона, а назначенные штрафы были частично оплачены.
Лазарева* ранее была заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.
Телеведущая объявлена в международный розыск.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента