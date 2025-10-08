Рейтинг@Mail.ru
Индия готова предложить РФ коридор для бизнеса и квалифицированных рабочих - РИА Новости, 08.10.2025
Республика Татарстан
 
15:15 08.10.2025 (обновлено: 15:16 08.10.2025)
Индия готова предложить РФ коридор для бизнеса и квалифицированных рабочих
республика татарстан
форум «time: россия - индия. взаимная эффективность»
экономика
индия
россия
казань
индия
россия
казань
форум «time: россия - индия. взаимная эффективность», экономика, индия, россия, казань
Республика Татарстан, Форум «TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность», Экономика, Индия, Россия, Казань
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлаги России и Индии
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Флаги России и Индии. Архивное фото
КАЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Индия может предложить российскому бизнесу огромный рынок, отраслевые промышленные "коридоры" для развития торговли и производств и квалифицированную рабочую силу, сообщил посол Республики Индия в РФ Винай Кумар.
"Прежде всего, Индия может предложить огромный рынок. Все, что вы производите на Россию, можно производить на Индию, и рынок будет в десятки раз больше. В ближайшие годы мы ожидаем, что прослойка среднего класса в нашей стране составит более 800 миллионов человек", - сказал Кумар журналистам в рамках бизнес-форума "TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность".
Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Казани открывается первый бизнес-форум России и Индии
Вчера, 01:24
По словам посла, правительство Индии для стимулирования международной торговли и развития производств намерено открывать промышленные "коридоры", где все решения будут реализовываться по принципу "одного окна". Эти "коридоры" планируется развивать по отраслям. Например, кто-то заинтересован в оборонной промышленности, кто-то - в фармацевтике, кто-то - в автомобильной промышленности, и благодаря этим "коридорам" каждый сможет обратиться по интересующему его направлению и получить всю необходимую разрешительную документацию, помощь с открытием бизнеса или партнерства.
"В рамках реализации политики промышленных "коридоров" будут предоставляться земельные участки, подключение к коммунальным сетям и энергоресурсам, и все это будет делаться централизованно", - уточнил посол.
Кумар добавил, что для бизнеса, который активно развивается в России, Индия готова также предложить квалифицированную, хорошо обученную рабочую силу.
Бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" впервые проходит в Казани 8-9 октября. Деловая программа включает более 10 сессий по ключевым направлениям: инвестиции и финансы, рынок труда, образование и наука, ИТ и цифровые технологии, медицина, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство, киноиндустрия и медиасфера. Кроме того, предусмотрены двусторонние встречи, промышленные экскурсии, выставка предприятий Татарстана и России. Планируется подписание соглашений по реализации совместных проектов, запуск новых бизнес-инициатив. Форум проводится при поддержке правительства Татарстана и посольства Индии в России.
Вид на Казань - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Татарстан и Индия могут расширить сотрудничество
Вчера, 12:51
 
Республика ТатарстанФорум «TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность»ЭкономикаИндияРоссияКазань
 
 
