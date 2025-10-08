Индия готова предложить РФ коридор для бизнеса и квалифицированных рабочих

КАЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Индия может предложить российскому бизнесу огромный рынок, отраслевые промышленные "коридоры" для развития торговли и производств и квалифицированную рабочую силу, сообщил посол Республики Индия в РФ Винай Кумар.
"Прежде всего, Индия может предложить огромный рынок. Все, что вы производите на Россию, можно производить на Индию, и рынок будет в десятки раз больше. В ближайшие годы мы ожидаем, что прослойка среднего класса в нашей стране составит более 800 миллионов человек", - сказал Кумар журналистам в рамках бизнес-форума "TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность".
По словам посла, правительство Индии для стимулирования международной торговли и развития производств намерено открывать промышленные "коридоры", где все решения будут реализовываться по принципу "одного окна". Эти "коридоры" планируется развивать по отраслям. Например, кто-то заинтересован в оборонной промышленности, кто-то - в фармацевтике, кто-то - в автомобильной промышленности, и благодаря этим "коридорам" каждый сможет обратиться по интересующему его направлению и получить всю необходимую разрешительную документацию, помощь с открытием бизнеса или партнерства.
"В рамках реализации политики промышленных "коридоров" будут предоставляться земельные участки, подключение к коммунальным сетям и энергоресурсам, и все это будет делаться централизованно", - уточнил посол.
Кумар добавил, что для бизнеса, который активно развивается в России, Индия готова также предложить квалифицированную, хорошо обученную рабочую силу.
Бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" впервые проходит в Казани 8-9 октября. Деловая программа включает более 10 сессий по ключевым направлениям: инвестиции и финансы, рынок труда, образование и наука, ИТ и цифровые технологии, медицина, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство, киноиндустрия и медиасфера. Кроме того, предусмотрены двусторонние встречи, промышленные экскурсии, выставка предприятий Татарстана и России. Планируется подписание соглашений по реализации совместных проектов, запуск новых бизнес-инициатив. Форум проводится при поддержке правительства Татарстана и посольства Индии в России.
