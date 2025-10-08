Индия готова предложить РФ коридор для бизнеса и квалифицированных рабочих

КАЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Индия может предложить российскому бизнесу огромный рынок, отраслевые промышленные "коридоры" для развития торговли и производств и квалифицированную рабочую силу, сообщил посол Республики Индия в РФ Винай Кумар.

"Прежде всего, Индия может предложить огромный рынок. Все, что вы производите на Россию, можно производить на Индию, и рынок будет в десятки раз больше. В ближайшие годы мы ожидаем, что прослойка среднего класса в нашей стране составит более 800 миллионов человек", - сказал Кумар журналистам в рамках бизнес-форума "TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность".

По словам посла, правительство Индии для стимулирования международной торговли и развития производств намерено открывать промышленные "коридоры", где все решения будут реализовываться по принципу "одного окна". Эти "коридоры" планируется развивать по отраслям. Например, кто-то заинтересован в оборонной промышленности, кто-то - в фармацевтике, кто-то - в автомобильной промышленности, и благодаря этим "коридорам" каждый сможет обратиться по интересующему его направлению и получить всю необходимую разрешительную документацию, помощь с открытием бизнеса или партнерства.

"В рамках реализации политики промышленных "коридоров" будут предоставляться земельные участки, подключение к коммунальным сетям и энергоресурсам, и все это будет делаться централизованно", - уточнил посол.

Кумар добавил, что для бизнеса, который активно развивается в России, Индия готова также предложить квалифицированную, хорошо обученную рабочую силу.