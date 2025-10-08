https://ria.ru/20251008/hamas-2047168829.html
ХАМАС согласен освободить всех израильских заложников, сообщил Al Jazeera
ХАМАС согласен освободить всех израильских заложников, сообщил Al Jazeera - РИА Новости, 08.10.2025
ХАМАС согласен освободить всех израильских заложников, сообщил Al Jazeera
Палестинское движение ХАМАС согласно освободить всех израильских заложников, но отложит передачу тел погибших до создания нужных условий, сообщил телеканал Al... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T23:52:00+03:00
2025-10-08T23:52:00+03:00
2025-10-08T23:52:00+03:00
в мире
израиль
египет
катар
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998113922_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_375c5376271cc6fef1f9974cbc5904c5.jpg
https://ria.ru/20251008/aktsii-2046963851.html
израиль
египет
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998113922_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b0f0901403f128d335edd00349b7762f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, египет, катар, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Египет, Катар, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС согласен освободить всех израильских заложников, сообщил Al Jazeera
Al Jazeera: ХАМАС согласился освободить всех израильских заложников