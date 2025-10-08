Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС согласен освободить всех израильских заложников, сообщил Al Jazeera - РИА Новости, 08.10.2025
23:52 08.10.2025
ХАМАС согласен освободить всех израильских заложников, сообщил Al Jazeera
ХАМАС согласен освободить всех израильских заложников, сообщил Al Jazeera - РИА Новости, 08.10.2025
ХАМАС согласен освободить всех израильских заложников, сообщил Al Jazeera
Палестинское движение ХАМАС согласно освободить всех израильских заложников, но отложит передачу тел погибших до создания нужных условий, сообщил телеканал Al... РИА Новости, 08.10.2025
в мире
израиль
египет
катар
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
египет
катар
ХАМАС согласен освободить всех израильских заложников, сообщил Al Jazeera

Al Jazeera: ХАМАС согласился освободить всех израильских заложников

КАИР, 8 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС согласно освободить всех израильских заложников, но отложит передачу тел погибших до создания нужных условий, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинский источник.
"ХАМАС согласился освободить всех заложников оккупации (Израиля - ред.) и отложить передачу тел погибших до создания условий на местах", - заявил источник телеканала.
С понедельника в Египте проходят непрямые переговоры между делегациями ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара и Турции. Обсуждается предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования, направленный на завершение двухлетней войны в регионе.
