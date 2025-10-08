В ХАМАС сообщили об обмене списками пленных с Израилем

КАИР, 8 окт — РИА Новости. ХАМАС и Израиль передали друг другу списки пленных, подлежащих обмену, заявил представитель движения Тахер ан-Нуну.

"Сегодня состоялся обмен списками пленных, которых требуется освободить в соответствии с согласованными механизмами и количеством", — сказал он.

План Трампа: первые шаги

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.

Согласно документу, ХАМАС и "другие группировки" должны отказаться от участия в управлении анклавом как напрямую, так и косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.

Руководство Израиля заявило, что начнет освобождать палестинских заключенных, а также поручило ЦАХАЛ остановить операцию по захвату Газы и свести к минимуму военную активность. Тель-Авив согласился на линию отвода сил, обозначенную США.

ХАМАС выразило готовность освободить живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом замглавы его политбюро Муса Абу Марзук отметил, что сделать это за 72 часа нереально в нынешних условиях.

Движение дало согласие передать управление анклавом. Там отметили, что другие вопросы, включенные в план Трампа, касаются будущего Газы и прав палестинцев, связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы должны обсуждаться в рамках общепалестинской структуры, в которую войдут и представители ХАМАС.