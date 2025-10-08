Международный адвокат Гуцул назвал судебный процесс по ее делу фарсом

"Судебный процесс в Молдавии проходит с грубейшими нарушениями прав человека и норм справедливого суда. Юристы должны иметь возможность планировать свою работу… Насколько я понимаю, коллеги будут вынуждены оставаться в суде до полуночи. Это фарс. Такого я не видел нигде в мире", - заявил Жюли журналистам.

По его словам, абсолютно неприемлемо, что Апелляционная палата Кишинёва отказала в удовлетворении всех ключевых ходатайств защиты, в том числе в просьбе заслушать свидетелей. Он подчеркнул, что Евгении Гуцул не предоставили возможность полноценно участвовать в процессе: она не слышит, что происходит в зале суда, так как техника неисправна, а судьи проигнорировали просьбы устранить проблему. Жюли также выразил возмущение тем, что заседания проходят без заранее утверждённой повестки, что противоречит новым молдавским законам, вступившим в силу в июне.