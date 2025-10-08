Рейтинг@Mail.ru
Международный адвокат Гуцул назвал судебный процесс по ее делу фарсом - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/gutsul-2047166127.html
Международный адвокат Гуцул назвал судебный процесс по ее делу фарсом
Международный адвокат Гуцул назвал судебный процесс по ее делу фарсом - РИА Новости, 08.10.2025
Международный адвокат Гуцул назвал судебный процесс по ее делу фарсом
Судебный процесс по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул является фарсом, заявил ее международный адвокат Уильям Жюли, подчеркнув, что подобного он не видел нигде... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T23:24:00+03:00
2025-10-08T23:24:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
евгения гуцул
майя санду
парламентские выборы в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026883142_0:0:3024:1700_1920x0_80_0_0_4d5a78ad6c1fd1ba7b3b3e7dc98a3178.jpg
https://ria.ru/20251008/moldaviya-2047162720.html
https://ria.ru/20250807/zachistka-2033847046.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026883142_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_d0e5016504c5a9ba3c27f5451a36a144.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, россия, евгения гуцул, майя санду, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Парламентские выборы в Молдавии
Международный адвокат Гуцул назвал судебный процесс по ее делу фарсом

Подобного не видел нигде в мире. Адвокат Гуцул высказался о процессе

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе
Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Судебный процесс по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул является фарсом, заявил ее международный адвокат Уильям Жюли, подчеркнув, что подобного он не видел нигде в мире.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата в среду начала рассматривать жалобу защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, рассмотрения доказательств, которые не принял суд первой инстанции, личного присутствия Гуцул на заседании, а также получения мнения Конституционного суда относительно ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая была недавно утверждена парламентом.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Гуцул в СИЗО, потому что в Молдавии политика важнее закона, заявил Жуков
Вчера, 22:33
«
"Судебный процесс в Молдавии проходит с грубейшими нарушениями прав человека и норм справедливого суда. Юристы должны иметь возможность планировать свою работу… Насколько я понимаю, коллеги будут вынуждены оставаться в суде до полуночи. Это фарс. Такого я не видел нигде в мире", - заявил Жюли журналистам.
По его словам, абсолютно неприемлемо, что Апелляционная палата Кишинёва отказала в удовлетворении всех ключевых ходатайств защиты, в том числе в просьбе заслушать свидетелей. Он подчеркнул, что Евгении Гуцул не предоставили возможность полноценно участвовать в процессе: она не слышит, что происходит в зале суда, так как техника неисправна, а судьи проигнорировали просьбы устранить проблему. Жюли также выразил возмущение тем, что заседания проходят без заранее утверждённой повестки, что противоречит новым молдавским законам, вступившим в силу в июне.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Брюссель завершает зачистку: европейская мечта превратилась в кошмар
7 августа, 08:00
 
В миреМолдавияКишиневРоссияЕвгения ГуцулМайя СандуПарламентские выборы в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала