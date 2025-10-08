Международный адвокат Гуцул назвал судебный процесс по ее делу фарсом

КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Судебный процесс по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул является фарсом, заявил ее международный адвокат Уильям Жюли, подчеркнув, что подобного он не видел нигде в мире.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата в среду начала рассматривать жалобу защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, рассмотрения доказательств, которые не принял суд первой инстанции, личного присутствия Гуцул на заседании, а также получения мнения Конституционного суда относительно ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая была недавно утверждена парламентом.
«
"Судебный процесс в Молдавии проходит с грубейшими нарушениями прав человека и норм справедливого суда. Юристы должны иметь возможность планировать свою работу… Насколько я понимаю, коллеги будут вынуждены оставаться в суде до полуночи. Это фарс. Такого я не видел нигде в мире", - заявил Жюли журналистам.
По его словам, абсолютно неприемлемо, что Апелляционная палата Кишинёва отказала в удовлетворении всех ключевых ходатайств защиты, в том числе в просьбе заслушать свидетелей. Он подчеркнул, что Евгении Гуцул не предоставили возможность полноценно участвовать в процессе: она не слышит, что происходит в зале суда, так как техника неисправна, а судьи проигнорировали просьбы устранить проблему. Жюли также выразил возмущение тем, что заседания проходят без заранее утверждённой повестки, что противоречит новым молдавским законам, вступившим в силу в июне.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.