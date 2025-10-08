В Грузии задержали еще 12 человек по делу о штурме дворца президента

ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. МВД Грузии задержало еще 12 граждан в рамках расследования беспорядков 4 октября, во время которых произошла попытка штурма дворца президента, общее число задержанных достигло 35, заявил замглавы ведомства Александр Дарахвелидзе на брифинге.

"В рамках расследования задержаны еще 12 человек… К этому времени в связи с данным делом число задержанных достигло 35 человек",- заявил Дарахвелидзе добавив, что среди них как организаторы, так и участники преступных действий.