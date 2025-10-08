Рейтинг@Mail.ru
В Грузии задержали еще 12 человек по делу о штурме дворца президента
21:15 08.10.2025
В Грузии задержали еще 12 человек по делу о штурме дворца президента
2025
в мире, грузия
В мире, Грузия
В Грузии задержали еще 12 человек по делу о штурме дворца президента

Новые задержанные. В Грузии продолжают расследование беспорядков 4 октября

Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси
Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. МВД Грузии задержало еще 12 граждан в рамках расследования беспорядков 4 октября, во время которых произошла попытка штурма дворца президента, общее число задержанных достигло 35, заявил замглавы ведомства Александр Дарахвелидзе на брифинге.
Расследование ведется по статьям 317, 222, 225 и 187 УК Грузии. Речь идет о призывах к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти, блокировании или захвате объектов стратегического/особого значения, организации, руководстве или участии в групповом насилии или массовых беспорядках и причинении ущерба или уничтожении чужого имущества/повреждении объекта.
"В рамках расследования задержаны еще 12 человек… К этому времени в связи с данным делом число задержанных достигло 35 человек",- заявил Дарахвелидзе добавив, что среди них как организаторы, так и участники преступных действий.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В МИД назвали цель провокаций в Грузии
Вчера, 19:59
 
В миреГрузия
 
 
