В Грузии задержали еще 12 человек по делу о штурме дворца президента
08.10.2025
В Грузии задержали еще 12 человек по делу о штурме дворца президента
МВД Грузии задержало еще 12 граждан в рамках расследования беспорядков 4 октября, во время которых произошла попытка штурма дворца президента, общее число...
2025-10-08T21:15:00+03:00
2025-10-08T21:15:00+03:00
2025-10-08T21:15:00+03:00
В Грузии задержали еще 12 человек по делу о штурме дворца президента
Новые задержанные. В Грузии продолжают расследование беспорядков 4 октября
ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. МВД Грузии задержало еще 12 граждан в рамках расследования беспорядков 4 октября, во время которых произошла попытка штурма дворца президента, общее число задержанных достигло 35, заявил замглавы ведомства Александр Дарахвелидзе на брифинге.
Расследование ведется по статьям 317, 222, 225 и 187 УК Грузии
. Речь идет о призывах к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти, блокировании или захвате объектов стратегического/особого значения, организации, руководстве или участии в групповом насилии или массовых беспорядках и причинении ущерба или уничтожении чужого имущества/повреждении объекта.
"В рамках расследования задержаны еще 12 человек… К этому времени в связи с данным делом число задержанных достигло 35 человек",- заявил Дарахвелидзе добавив, что среди них как организаторы, так и участники преступных действий.