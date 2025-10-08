В Сумской области ликвидировали украинскую ДРГ вместе с командиром

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости . Российские войска ликвидировали украинскую диверсионную группу вместе с командиром в районе населенного пункта Садки в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По данным Минобороны, в этом году российская армия взяла под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободила территорию площадью более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской области — свыше 223.