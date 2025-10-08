В Сумской области ликвидировали украинскую ДРГ вместе с командиром

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские войска ликвидировали украинскую диверсионную группу вместе с командиром в районе населенного пункта Садки в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В Сумской области в районе Садков ликвидирована диверсионная группа 140-го центра Сил специальных операций Украины. <...> В том числе ликвидирован командир группы", — сказал собеседник агентства.
Есть потери и среди офицеров ВСУ, добавил он.
По данным Минобороны, в этом году российская армия взяла под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободила территорию площадью более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской области — свыше 223.
Как заявил президент Владимир Путин, Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области составляет от восьми до 12 километров.
По его словам, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18