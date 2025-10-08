Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области ликвидировали украинскую ДРГ вместе с командиром
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 08.10.2025 (обновлено: 08:42 08.10.2025)
В Сумской области ликвидировали украинскую ДРГ вместе с командиром
В Сумской области ликвидировали украинскую ДРГ вместе с командиром
Российские войска ликвидировали украинскую диверсионную группу вместе с командиром в районе населенного пункта Садки в Сумской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
курская область
сумская область
украина
курская область
В Сумской области ликвидировали украинскую ДРГ вместе с командиром

ВС РФ ликвидировали диверсионную группу ВСУ у Садков в Сумской области

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские войска ликвидировали украинскую диверсионную группу вместе с командиром в районе населенного пункта Садки в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Сумской области в районе Садков ликвидирована диверсионная группа 140-го центра Сил специальных операций Украины. <...> В том числе ликвидирован командир группы", — сказал собеседник агентства.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Подготовленный США отряд ВСУ понес потери на Сумском направлении
06:32
Есть потери и среди офицеров ВСУ, добавил он.
По данным Минобороны, в этом году российская армия взяла под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободила территорию площадью более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской области — свыше 223.
Как заявил президент Владимир Путин, Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области составляет от восьми до 12 километров.
По его словам, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинКурская область
 
 
