https://ria.ru/20251008/gruppa-2046973513.html
В Минобороны рассказали о подвиге бойца на Красноармейском направлении
В Минобороны рассказали о подвиге бойца на Красноармейском направлении - РИА Новости, 08.10.2025
В Минобороны рассказали о подвиге бойца на Красноармейском направлении
Боец штурмового подразделения группировки войск "Центр" в одиночку уничтожил разведгруппу ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T05:09:00+03:00
2025-10-08T05:09:00+03:00
2025-10-08T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Боец штурмового подразделения группировки войск "Центр" в одиночку уничтожил разведгруппу ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащий штурмового подразделения 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожил двух бойцов разведгруппы ВСУ в ходе попытки скрытного продвижения украинских боевиков к позициям соединения в районе Красноармейска", - говорится в сообщении. По данным ведомства, замаскировавшись в небольшом окопе, российский военнослужащий остался незамеченным противником. В момент, когда двое военнослужащих ВСУ приблизились на дистанцию около 10 метров, боец внезапным и точечным огнем из стрелкового оружия уничтожил вражескую группу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b96b26935a9cac250070763bd40ec2b3.jpg
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о подвиге бойца на Красноармейском направлении
