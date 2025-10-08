https://ria.ru/20251008/gruppa-2046973513.html

В Минобороны рассказали о подвиге бойца на Красноармейском направлении

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Боец штурмового подразделения группировки войск "Центр" в одиночку уничтожил разведгруппу ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащий штурмового подразделения 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожил двух бойцов разведгруппы ВСУ в ходе попытки скрытного продвижения украинских боевиков к позициям соединения в районе Красноармейска", - говорится в сообщении. По данным ведомства, замаскировавшись в небольшом окопе, российский военнослужащий остался незамеченным противником. В момент, когда двое военнослужащих ВСУ приблизились на дистанцию около 10 метров, боец внезапным и точечным огнем из стрелкового оружия уничтожил вражескую группу.

