В Минобороны рассказали о подвиге бойца на Красноармейском направлении - РИА Новости, 08.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 08.10.2025
В Минобороны рассказали о подвиге бойца на Красноармейском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Боец штурмового подразделения группировки войск "Центр" в одиночку уничтожил разведгруппу ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащий штурмового подразделения 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожил двух бойцов разведгруппы ВСУ в ходе попытки скрытного продвижения украинских боевиков к позициям соединения в районе Красноармейска", - говорится в сообщении. По данным ведомства, замаскировавшись в небольшом окопе, российский военнослужащий остался незамеченным противником. В момент, когда двое военнослужащих ВСУ приблизились на дистанцию около 10 метров, боец внезапным и точечным огнем из стрелкового оружия уничтожил вражескую группу.
донецкая народная республика
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Боец штурмового подразделения группировки войск "Центр" в одиночку уничтожил разведгруппу ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащий штурмового подразделения 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожил двух бойцов разведгруппы ВСУ в ходе попытки скрытного продвижения украинских боевиков к позициям соединения в районе Красноармейска", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, замаскировавшись в небольшом окопе, российский военнослужащий остался незамеченным противником. В момент, когда двое военнослужащих ВСУ приблизились на дистанцию около 10 метров, боец внезапным и точечным огнем из стрелкового оружия уничтожил вражескую группу.
Специальная военная операция на Украине
 
 
