Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект о штрафах за пропаганду нелегальных организаторов казино - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/gosduma-2047032740.html
В ГД внесли проект о штрафах за пропаганду нелегальных организаторов казино
В ГД внесли проект о штрафах за пропаганду нелегальных организаторов казино - РИА Новости, 08.10.2025
В ГД внесли проект о штрафах за пропаганду нелегальных организаторов казино
Законопроект о штрафах до 7 миллионов рублей за пропаганду нелегальных организаторов азартных игр внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T12:24:00+03:00
2025-10-08T12:24:00+03:00
общество
артем метелев (депутат)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
https://ria.ru/20250924/rynok-2044016427.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adaa87d5f579a4c51f6ccafb16797065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, артем метелев (депутат), госдума рф
Общество, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ
В ГД внесли проект о штрафах за пропаганду нелегальных организаторов казино

В ГД предложили штрафовать за пропаганду нелегальных организаторов азартных игр

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Законопроект о штрафах до 7 миллионов рублей за пропаганду нелегальных организаторов азартных игр внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по молодежной политике Артемом Метелевым.
Законопроектом вводится специальная ответственность за нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, основанных на риске игр, пари, а также ответственность за повторное нарушение.
Также инициативой вводится административная ответственность за распространение информации о нелегальных организаторах азартных игр, азартных играх, лотереях, нарушающей запрет деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием интернета и иных средств связи и которую невозможно квалифицировать как рекламу, а также усиленная административная ответственность за повторное совершение правонарушения.
Предлагаемые максимальные размеры административного штрафа: для граждан - до 500 тысяч рублей, для должностных лиц - до 1,5 миллионов рублей, для юридических лиц - до 7 миллионов рублей. Также в качестве возможного административного наказания за распространение информации о нелегальных организаторах азартных игр, азартных играх и лотереях предлагается ввести административное приостановление деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц.
Букмекерский клуб - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Эксперт оценил объем теневого рынка азартных игр в России
24 сентября, 14:21
 
ОбществоАртем Метелев (депутат)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала