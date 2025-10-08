В ГД внесли проект о штрафах за пропаганду нелегальных организаторов казино

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Законопроект о штрафах до 7 миллионов рублей за пропаганду нелегальных организаторов азартных игр внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по молодежной политике Артемом Метелевым

Законопроектом вводится специальная ответственность за нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, основанных на риске игр, пари, а также ответственность за повторное нарушение.

Также инициативой вводится административная ответственность за распространение информации о нелегальных организаторах азартных игр, азартных играх, лотереях, нарушающей запрет деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием интернета и иных средств связи и которую невозможно квалифицировать как рекламу, а также усиленная административная ответственность за повторное совершение правонарушения.