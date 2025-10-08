https://ria.ru/20251008/gosduma-2047023116.html
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. "Новые люди" предлагают разработать законопроект о налоговом вычете для хозяев животных на ветеринарные услуги, рассказал депутат Госдумы Олег Леонов.
"Мы предлагаем разработать законопроект, сделать налоговый вычет для хозяев животных на ветеринарные услуги", - сказал он журналистам.
Депутат отметил, что это справедливая мера, которая поможет контролировать не только здоровье животных, но и людей.