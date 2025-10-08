Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги
12:06 08.10.2025
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги
"Новые люди" предлагают разработать законопроект о налоговом вычете для хозяев животных на ветеринарные услуги, рассказал депутат Госдумы Олег Леонов. РИА Новости, 08.10.2025
2025
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
Работа ветеринарной клиники
Работа ветеринарной клиники
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Работа ветеринарной клиники. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. "Новые люди" предлагают разработать законопроект о налоговом вычете для хозяев животных на ветеринарные услуги, рассказал депутат Госдумы Олег Леонов.
"Мы предлагаем разработать законопроект, сделать налоговый вычет для хозяев животных на ветеринарные услуги", - сказал он журналистам.
Депутат отметил, что это справедливая мера, которая поможет контролировать не только здоровье животных, но и людей.
Кошка породы курильский бобтейл - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Госдуме предложили ввести цифровые ветеринарные паспорта для животных
