В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. "Новые люди" предлагают разработать законопроект о налоговом вычете для хозяев животных на ветеринарные услуги, рассказал депутат Госдумы Олег Леонов.

"Мы предлагаем разработать законопроект, сделать налоговый вычет для хозяев животных на ветеринарные услуги", - сказал он журналистам.