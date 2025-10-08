Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили запретить выселять семьи силовиков из служебного жилья - РИА Новости, 08.10.2025
01:10 08.10.2025
В Госдуме предложили запретить выселять семьи силовиков из служебного жилья
россия
В Госдуме предложили запретить выселять семьи силовиков из служебного жилья

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить выселять из служебного жилья семьи сотрудников силовых ведомств, если кормилец погиб или получил инвалидность при исполнении служебных обязанностей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
"Представляется целесообразным установить на федеральном уровне безусловный запрет на выселение из служебных жилых помещений и общежитий членов семей сотрудников МЧС России, МВД России, Росгвардии, ФСИН России, ФТС России, ФССП России и иных силовых структур, погибших при исполнении служебных обязанностей или умерших вследствие полученного при исполнении увечья, а также семей сотрудников, которым установлена инвалидность I-II группы в результате исполнения обязанностей", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что семьи таких силовиков, несмотря на трагедию, могут остаться без крыши над головой, если до наступления трагических событий граждане не успели встать в очередь для получения жилья.
"Ведь что происходит: силовики гибнут, получают ранения, теряют здоровье, свою жизнь, их близкие остаются без кормильца, и потом из-за несоблюдения каких-то там формальностей люди могут остаться без крыши над головой. И это родственники тех, кто по самым разным причинам получил серьезное ранение при исполнении служебных обязанностей!" - отметил политик.
Он уточнил, что данной инициативой предлагается возложить на министерства и ведомства обязанность сопровождать процесс предоставления жилья, а до этого момента семьи сотрудников силовых ведомств должны оставаться в служебной квартире.
Комментируя инициативу, Лантратова рассказала агентству, что в общественную приемную фракции приходят письма от рискующих остаться без жилья родственников сотрудников силовых ведомств, погибших при исполнении служебного долга.
"Также считаем, что необходимо переложить обязанность по оформлению жилищных гарантий с родственников на само ведомство, которое предоставило служебную квартиру. Ранее такие гарантии были закреплены жилищным законодательством. Мы предлагаем вернуться к этой практике, убрав правовую ловушку, в которую попадают самые уязвимые категории граждан", - добавила глава думского комитета.
