В Госдуме предложили запретить выселять семьи силовиков из служебного жилья

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить выселять из служебного жилья семьи сотрудников силовых ведомств, если кормилец погиб или получил инвалидность при исполнении служебных обязанностей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным установить на федеральном уровне безусловный запрет на выселение из служебных жилых помещений и общежитий членов семей сотрудников МЧС России , МВД России, Росгвардии ФСИН России, ФТС России, ФССП России и иных силовых структур, погибших при исполнении служебных обязанностей или умерших вследствие полученного при исполнении увечья, а также семей сотрудников, которым установлена инвалидность I-II группы в результате исполнения обязанностей", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что семьи таких силовиков, несмотря на трагедию, могут остаться без крыши над головой, если до наступления трагических событий граждане не успели встать в очередь для получения жилья.

"Ведь что происходит: силовики гибнут, получают ранения, теряют здоровье, свою жизнь, их близкие остаются без кормильца, и потом из-за несоблюдения каких-то там формальностей люди могут остаться без крыши над головой. И это родственники тех, кто по самым разным причинам получил серьезное ранение при исполнении служебных обязанностей!" - отметил политик.

Он уточнил, что данной инициативой предлагается возложить на министерства и ведомства обязанность сопровождать процесс предоставления жилья, а до этого момента семьи сотрудников силовых ведомств должны оставаться в служебной квартире.

Комментируя инициативу, Лантратова рассказала агентству, что в общественную приемную фракции приходят письма от рискующих остаться без жилья родственников сотрудников силовых ведомств, погибших при исполнении служебного долга.