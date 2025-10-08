В Госдуме не поддержат проект о сроках переселения из аварийного дома

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендует палате отклонить в первом чтении законопроект, которым предлагалось установить, что срок переселения граждан из аварийного дома не должен превышать три месяца, следует из проекта заключения профильного комитета, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов Госдумы 16 апреля. Как пояснял РИА Новости соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев , анализ региональных адресных программ показал, что указанные в них сроки переселения являются примерными, между переселением первого и последнего жильца могут пройти годы. Он добавил, что жильцы, которые остаются в аварийном доме, фактически оказываются брошенными в условиях, опасных для жизни и здоровья, так как дом в любой момент может развалиться, кроме того, освободившиеся соседские квартиры зачастую становятся притонами и ночлежками. По его словам, до окончательного переселения всех собственников земельный участок, на котором расположен аварийный дом, невозможно включить в экономику города, вместо развития территории генерируются убытки.

"Комитет Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству не поддерживает проект федерального закона № 894331-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства" и рекомендует его отклонить в первом чтении", - сказано в документе.

В проекте заключения отмечается, что действующим законодательством уже урегулированы сроки переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Кроме того, комитет указал, что законопроектом не учитываются объективные причины затягивания сроков переселения, например, связанные с оформлением гражданами процедур наследования изымаемых жилых помещений, наличием судебного спора с участием переселяемых граждан, касающихся как вопросов переселения, так и иных вопросов, затрагивающих их законные права и интересы.