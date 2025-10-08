Рейтинг@Mail.ru
Мощи Будды Шакьямуни могут доставить в Россию, заявил глава ЦДУБ
18:14 08.10.2025
Мощи Будды Шакьямуни могут доставить в Россию, заявил глава ЦДУБ
Мощи Будды Шакьямуни могут доставить в Россию, заявил глава ЦДУБ
религия
Религия, Религия
Мощи Будды Шакьямуни могут доставить в Россию, заявил глава ЦДУБ

Глава ЦДУБ Йонтен: Мощи Будды Шакьямуни могут доставить в Россию 11 октября

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мощи Будды Шакьямуни могут быть привезены в Россию в субботу, сообщил РИА Новости председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов).
В сентябре геше Йонтен сообщил РИА Новости, что принесение в Россию одной из величайших святынь буддийского мира - мощей Будды Шакьямуни, хранящихся в Индии, - откладывается на неопределенный срок.
"Работа по организации визита священных реликвий Будды Шакьямуни не прекращалась как с индийской, так и с российской стороны. На сегодняшний день удалось решить практически все технические вопросы, и в самое ближайшее время приезд реликвий состоится. Предварительная дата - 11 октября", – рассказал РИА Новости председатель ЦДУБ.
Летом пресс-служба правительства Калмыкии сообщала, что мощи основателя буддизма могут быть впервые принесены в Россию и доступны для поклонения верующих в Центральном хуруле Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в сентябре-октябре во время проведения в столице республики Элисте III Международного буддийского форума.
Буддийские монахи молятся - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Эксперт рассказал о сроках перерождения в буддизме
27 сентября, 18:06
 
