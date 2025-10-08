Мощи Будды Шакьямуни могут доставить в Россию, заявил глава ЦДУБ

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мощи Будды Шакьямуни могут быть привезены в Россию в субботу, сообщил РИА Новости председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов).

В сентябре геше Йонтен сообщил РИА Новости, что принесение в Россию одной из величайших святынь буддийского мира - мощей Будды Шакьямуни, хранящихся в Индии, - откладывается на неопределенный срок.

"Работа по организации визита священных реликвий Будды Шакьямуни не прекращалась как с индийской, так и с российской стороны. На сегодняшний день удалось решить практически все технические вопросы, и в самое ближайшее время приезд реликвий состоится. Предварительная дата - 11 октября", – рассказал РИА Новости председатель ЦДУБ.