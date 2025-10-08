Гладков рассказал о мерах по оповещению при отключении электричества

БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду рассказал о мерах по оповещению граждан в случае отключения электричества, по его словам, наличие резервной генерации на сотовых вышках позволит сохранить мобильную связь и обеспечить информирование населения.