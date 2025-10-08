Рейтинг@Mail.ru
21:36 08.10.2025
Гладков рассказал о мерах по оповещению при отключении электричества
Гладков рассказал о мерах по оповещению при отключении электричества
белгородская область
вячеслав гладков
общество
белгородская область
белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Общество
Гладков рассказал, как белгородцев будут извещать об угрозе при отключении света

БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду рассказал о мерах по оповещению граждан в случае отключения электричества, по его словам, наличие резервной генерации на сотовых вышках позволит сохранить мобильную связь и обеспечить информирование населения.
"При полном отключении электричества, безусловно, будут проблемы с громкоговорителями, у которых питание идет по постоянной схеме. Но отключение интернета и вышек сотовой связи не произойдёт, так как на каждой вышке есть резервная генерация. Оповещения через телефоны будут приходить. Надеюсь, что до того момента, когда аккумуляторы подсядут, а это произойдет через несколько часов, мы сможем решить вопрос по подключению и восстановлению электричества через систему оповещения, к которой все привыкли", - сказал Гладков во время вечернего эфира в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, приобретаются дополнительные средства резервной генерации. "На всякий случай", - пояснил губернатор.
В Белгороде атака ВСУ вызвала перебои с электричеством
В Белгороде атака ВСУ вызвала перебои с электричеством
5 октября, 22:16
 
