В Германии предложили Мерцу отправиться воевать на Украине

Ранее кабмин ФРГ принял законопроект о новой форме военной службы на добровольной основе. Следующим этапом должно было стать внесение документа в немецкий парламент. Законопроект предусматривает возможность возврата к обязательному призыву лишь в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы. По данным Bild, фракция ХДС/ХСС посчитала эту меру недостаточной, а потому блокировала обсуждение законопроекта.