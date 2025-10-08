Рейтинг@Mail.ru
В Германии предложили Мерцу отправиться воевать на Украине
06:48 08.10.2025
В Германии предложили Мерцу отправиться воевать на Украине
В Германии предложили Мерцу отправиться воевать на Украине
Поскольку канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступает за эскалацию конфликта с Россией, ему стоит вступить в ряды ВСУ и отправиться на передовую, заявила сопредседатель...
2025-10-08T06:48:00+03:00
2025-10-08T06:48:00+03:00
В Германии предложили Мерцу отправиться воевать на Украине

Лидер АдГ Вайдель предложила канцлеру ФРГ Мерцу вступить в ВСУ

© AP Photo / Leon NealКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Leon Neal
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Поскольку канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступает за эскалацию конфликта с Россией, ему стоит вступить в ряды ВСУ и отправиться на передовую, заявила сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель, выступая перед журналистами в бундестаге.
"Вы знаете мое мнение: если кто-то хочет войны, то должен идти сам. И если Фридрих Мерц отправится на фронт на Украину, то должен служить в (ВСУ. — Прим.ред.) <…>. Я бы очень хотела его там увидеть", — заявила она.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Мы это сделаем": Мерц сделал признание после инцидента с БПЛА
6 октября, 02:04
Вайдель заверила, что АдГ будет пытаться активно противостоять новой инициативе Мерца о добровольной службе, чтобы избежать втягивания Германии в украинский конфликт.
На прошлой неделе газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) заблокировал обсуждение в бундестаге нового законопроекта о добровольной службе, поскольку на фоне слов Мерца об отсутствии мира намерен вернуть обязательный призыв в бундесвер.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Мерц заявил об ужесточении позиции своей партии по отношению к АдГ
4 октября, 01:52
Ранее кабмин ФРГ принял законопроект о новой форме военной службы на добровольной основе. Следующим этапом должно было стать внесение документа в немецкий парламент. Законопроект предусматривает возможность возврата к обязательному призыву лишь в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы. По данным Bild, фракция ХДС/ХСС посчитала эту меру недостаточной, а потому блокировала обсуждение законопроекта.
Как пишет Bild, одной из причин споров вокруг законопроекта является то, что все больше политиков блока выступают за закрепление в реформе возвращения обязательной военной службы, тогда как социал-демократы (СДПГ) и их министр обороны Борис Писториус настаивают на добровольности.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
АдГ обвинила правительство Мерца в расколе страны
3 октября, 12:40
 
