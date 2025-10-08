https://ria.ru/20251008/germanija-2046965341.html
В Германии четыре человека пострадали после аварии на заводе
БЕРЛИН, 8 октября - РИА Новости.
Четыре человека пострадали после аварии на заводе, в результате которой близ немецкого города Ашаффенбурга произошло масштабное выделение ядовитого газа, сообщает портал
Main-Echo.
Ранее издание Bild
сообщало, что небо над баварским городом Ашаффенбург затянуло предположительно ядовитое облако, образовавшееся после аварии на близлежащем заводе.
"Сперва сообщалось о двух пострадавших, но позже полиция заявила, что пострадали четыре человека," — пишет портал Main-Echo. По его данным, пожарная служба поздним вечером объявила об отмене чрезвычайного положения.
Авария произошла на промышленном предприятии близ Ашаффенбурга во вторник. Причиной выделения газа стало попадание в гальваническую ванну с 6 тысячами литров азотной кислоты металлической детали, что вызвало химическую реакцию.