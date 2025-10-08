Рейтинг@Mail.ru
В Германии четыре человека пострадали после аварии на заводе - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/germanija-2046965341.html
В Германии четыре человека пострадали после аварии на заводе
В Германии четыре человека пострадали после аварии на заводе - РИА Новости, 08.10.2025
В Германии четыре человека пострадали после аварии на заводе
Четыре человека пострадали после аварии на заводе, в результате которой близ немецкого города Ашаффенбурга произошло масштабное выделение ядовитого газа,... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T01:47:00+03:00
2025-10-08T01:47:00+03:00
в мире
bild
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/23/1518102351_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_ca13563462a2470981312a628bc2d66a.jpg
https://ria.ru/20220716/ssha-1802897915.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/23/1518102351_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b607442bb592e23f667d9fdf2afeaf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, bild, германия
В мире, Bild, Германия
В Германии четыре человека пострадали после аварии на заводе

В Баварии из-за выброса ядовитого газа на заводе пострадали четыре человека

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг ФРГ
Флаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Флаг ФРГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 8 октября - РИА Новости. Четыре человека пострадали после аварии на заводе, в результате которой близ немецкого города Ашаффенбурга произошло масштабное выделение ядовитого газа, сообщает портал Main-Echo.
Ранее издание Bild сообщало, что небо над баварским городом Ашаффенбург затянуло предположительно ядовитое облако, образовавшееся после аварии на близлежащем заводе.
"Сперва сообщалось о двух пострадавших, но позже полиция заявила, что пострадали четыре человека," — пишет портал Main-Echo. По его данным, пожарная служба поздним вечером объявила об отмене чрезвычайного положения.
Авария произошла на промышленном предприятии близ Ашаффенбурга во вторник. Причиной выделения газа стало попадание в гальваническую ванну с 6 тысячами литров азотной кислоты металлической детали, что вызвало химическую реакцию.
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
США снизят экспорт СПГ в Европу из-за аварии на заводе в Техасе
16 июля 2022, 08:34
 
В миреBildГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала