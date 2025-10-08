Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС приветствует участие Катара в переговорах по Газе - РИА Новости, 08.10.2025
16:25 08.10.2025
ХАМАС приветствует участие Катара в переговорах по Газе
Палестинское движение ХАМАС приветствует присоединение премьер-министра Катара и глав разведывательных ведомств Египта и Турции к переговорам по урегулирования... РИА Новости, 08.10.2025
в мире
египет
катар
турция
ибрагим калын
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
египет
катар
турция
в мире, египет, катар, турция, ибрагим калын, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Египет, Катар, Турция, Ибрагим Калын, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
© РИА Новости / Назар АльянРазрушения в секторе Газа
Разрушения в секторе Газа. Архивное фото
КАИР, 8 окт – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС приветствует присоединение премьер-министра Катара и глав разведывательных ведомств Египта и Турции к переговорам по урегулирования конфликта в секторе Газа, это послужит мощным импульсом для остановки войны, заявил представитель движения Иззат ар-Ришк.
"Мы приветствуем участие премьер-министра, министра иностранных дел Катара (Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани – ред.), а также глав разведывательных служб Турции (Ибрагим Калын – ред.) и Египта (Хасан Махмуд Рашад – ред.) в переговорах, проходящих в Шарм-эш-Шейхе. Это придаст переговорам мощный импульс для достижения положительных результатов в прекращении войны, обмене пленными, а также сужает для (израильского премьера Биньямина) Нетаньяху пространство для маневра, чтобы продолжать агрессию и срывать переговоры", - сказал он.
В Египте с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями движения ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара и Турции по предложенному президентом США Дональдом Трампом мирному плану для завершения двухлетней войны в секторе Газа.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
ХАМАС хочет внести поправки в план США по Газе, пишет Reuters
1 октября, 14:55
 
