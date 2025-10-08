ХАМАС приветствует участие Катара в переговорах по Газе

КАИР, 8 окт – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС приветствует присоединение премьер-министра Катара и глав разведывательных ведомств Египта и Турции к переговорам по урегулирования конфликта в секторе Газа, это послужит мощным импульсом для остановки войны, заявил представитель движения Иззат ар-Ришк.