Рейтинг@Mail.ru
Глава разведки США хотела допрашивать сотрудников на полиграфе, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:15 08.10.2025 (обновлено: 06:25 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/gabbard-2046975827.html
Глава разведки США хотела допрашивать сотрудников на полиграфе, пишут СМИ
Глава разведки США хотела допрашивать сотрудников на полиграфе, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2025
Глава разведки США хотела допрашивать сотрудников на полиграфе, пишут СМИ
Директор национальной разведки США Тулси Габбард в сентябре опубликовала служебную записку, в которой предписывала спецслужбам изучить возможность проведения... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T06:15:00+03:00
2025-10-08T06:25:00+03:00
в мире
сша
тулси габбард
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031609668_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_d83c5ac69300c22c0463c510ae2d4625.jpg
https://ria.ru/20250507/ssha-2015545867.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031609668_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f1295420e0c7d875829a3aad71727d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тулси габбард, министерство обороны сша
В мире, США, Тулси Габбард, Министерство обороны США
Глава разведки США хотела допрашивать сотрудников на полиграфе, пишут СМИ

CBS: глава разведки США Габбард предписывала проверять сотрудников на полиграфе

© AP Photo / Alex BrandonТулси Габбард
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Тулси Габбард. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард в сентябре опубликовала служебную записку, в которой предписывала спецслужбам изучить возможность проведения выборочных проверок их сотрудников на полиграфе, сообщает телеканал CBS.
"Габбард в прошлом месяце опубликовала служебную записку, предписывающую американским спецслужбам провести проверку на предмет возможности проведения выборочных проверок на полиграфе их сотрудников или подрядчиков", - говорится в публикации.
По данным телеканала, в документе подчеркивается необходимость, чтобы тесты включали вопросы о том, не передавали ли сотрудники или потенциальные кандидаты информацию представителям прессы.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на документы и осведомленные источники сообщала, что Пентагон готовит масштабные меры контроля за персоналом штаб-квартиры, включая обязательные соглашения о неразглашении тайны и выборочные проверки на полиграфе.
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Габбард использовала один и тот же слабый пароль годами, пишет WIRED
7 мая, 14:37
 
В миреСШАТулси ГаббардМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала