Глава разведки США хотела допрашивать сотрудников на полиграфе, пишут СМИ

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард в сентябре опубликовала служебную записку, в которой предписывала спецслужбам изучить возможность проведения выборочных проверок их сотрудников на полиграфе, сообщает телеканал CBS.
"Габбард в прошлом месяце опубликовала служебную записку, предписывающую американским спецслужбам провести проверку на предмет возможности проведения выборочных проверок на полиграфе их сотрудников или подрядчиков", - говорится в публикации.
По данным телеканала, в документе подчеркивается необходимость, чтобы тесты включали вопросы о том, не передавали ли сотрудники или потенциальные кандидаты информацию представителям прессы.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на документы и осведомленные источники сообщала, что Пентагон готовит масштабные меры контроля за персоналом штаб-квартиры, включая обязательные соглашения о неразглашении тайны и выборочные проверки на полиграфе.