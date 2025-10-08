МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России, заявил РИА Новости, что в течение следующего года украинский фронт, вероятно, рухнет.

Ранее Миннис опубликовал в соцсетях видео, на котором сжег свой британский паспорт и отказался от подданства Великобритании

"Я считаю, что в течение следующего года украинский фронт, вероятно, рухнет", — сказал Миннис.

При этом он не назвал точных сроков.

"Я не могу точно ответить на этот вопрос, поскольку не стоит забывать, что этих мерзавцев ( ВСУ . — Прим. ред.) поддерживает Запад оружием, деньгами и наемниками", — указал боец.