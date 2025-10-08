https://ria.ru/20251008/front-2046971768.html
Британский доброволец предположил, когда рухнет украинский фронт
Британский доброволец предположил, когда рухнет украинский фронт - РИА Новости, 08.10.2025
Британский доброволец предположил, когда рухнет украинский фронт
Доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России, заявил РИА Новости, что в течение следующего года украинский фронт, вероятно, рухнет. РИА Новости, 08.10.2025
Британский доброволец предположил, когда рухнет украинский фронт
