Британский доброволец предположил, когда рухнет украинский фронт - РИА Новости, 08.10.2025
04:37 08.10.2025 (обновлено: 11:13 08.10.2025)
Британский доброволец предположил, когда рухнет украинский фронт
Британский доброволец предположил, когда рухнет украинский фронт
Доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России, заявил РИА Новости, что в течение следующего года украинский фронт, вероятно, рухнет. РИА Новости, 08.10.2025
Британский доброволец предположил, когда рухнет украинский фронт

Британский боец Миннис заявил, что украинский фронт рухнет в течение года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России, заявил РИА Новости, что в течение следующего года украинский фронт, вероятно, рухнет.
Ранее Миннис опубликовал в соцсетях видео, на котором сжег свой британский паспорт и отказался от подданства Великобритании.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Боец рассказал, зачем польские наемники ВСУ употребляют наркотики
Вчера, 03:18
"Я считаю, что в течение следующего года украинский фронт, вероятно, рухнет", — сказал Миннис.
При этом он не назвал точных сроков.
"Я не могу точно ответить на этот вопрос, поскольку не стоит забывать, что этих мерзавцев (ВСУ. — Прим. ред.) поддерживает Запад оружием, деньгами и наемниками", — указал боец.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российские войска по всей линии фронта уверенно продвигаются вперед, а ВСУ несут большие потери. Он также заявлял, что с каждым днем положение Украины на фронте и ее переговорные позиции ухудшаются.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВеликобританияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
