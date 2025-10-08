Рейтинг@Mail.ru
Bild: минимум один человек пострадал в результате нападения в школе в ФРГ
16:04 08.10.2025 (обновлено: 16:10 08.10.2025)
Bild: минимум один человек пострадал в результате нападения в школе в ФРГ
По меньшей мере один человек серьезно пострадал в результате нападения в школе дополнительного образования в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, преступник... РИА Новости, 08.10.2025
в мире, северный рейн-вестфалия, bild
В мире, Северный Рейн-Вестфалия, Bild
Bild: минимум один человек пострадал в результате нападения в школе в ФРГ

Bild: в немецкой школе произошло нападение, есть пострадавший

Немецкая полиция
Немецкая полиция
© AP Photo / Michael Probst
Немецкая полиция. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. По меньшей мере один человек серьезно пострадал в результате нападения в школе дополнительного образования в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, преступник задержан, сообщил таблоид Bild со ссылкой на полицию.
"По данным Bild, по меньшей мере один человек получил серьёзные ранения, возможно, опасные для жизни. Преступник задержан полицией. Он был найден на месте преступления", - сообщил таблоид.
По предварительным данным, преступление было совершено колющим орудием.
В настоящее время спецназ обыскивает здание. Пока неясно, есть ли другие пострадавшие или преступники.
Центральный лагерь во время фестиваля Burning Man - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В США нашли нож, которым мог быть убит россиянин Круглов
19 сентября, 07:44
 
В миреСеверный Рейн-ВестфалияBild
 
 
