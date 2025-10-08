https://ria.ru/20251008/frg-2047087902.html
Bild: минимум один человек пострадал в результате нападения в школе в ФРГ
По меньшей мере один человек серьезно пострадал в результате нападения в школе дополнительного образования в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, преступник... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T16:04:00+03:00
2025-10-08T16:04:00+03:00
2025-10-08T16:10:00+03:00
