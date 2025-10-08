Рейтинг@Mail.ru
Миляев выступил на форуме "Семья и культура: смыслы, практики, традиции"
Тульская область
 
17:11 08.10.2025
Миляев выступил на форуме "Семья и культура: смыслы, практики, традиции"
Миляев выступил на форуме "Семья и культура: смыслы, практики, традиции"
В Тульском областном центре молодежи в среду состоялось открытие Всероссийского форума "Семья и культура: смыслы, практики, традиции", в нем принял участие...
общество, тульская область, дмитрий миляев
Миляев выступил на форуме "Семья и культура: смыслы, практики, традиции"

© РИА НовостиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
© РИА Новости
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Тульском областном центре молодежи в среду состоялось открытие Всероссийского форума "Семья и культура: смыслы, практики, традиции", в нем принял участие губернатор региона Дмитрий Миляев, сообщает пресс-служба областного правительства.
Форум объединил порядка 1700 человек из 85 регионов страны. В рамках мероприятия пройдут заседания "Культура на защите семьи", панельная дискуссия с деятелями культуры "Культура в семье, семья в культуре", будут работать десять дискуссионных площадок: "Региональные социокультурные практики для семей с детьми": "Многодетные семьи", "Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью и ОВЗ", "Семьи участников СВО", "Театр во благо", "Поддержка традиционной культуры", "Культура в цифровой среде" и другие, запланированы мастер-классы и экскурсии.
Миляев приветствовал участников форума и подчеркнул, что именно в семье воспитываются нравственные ориентиры и духовные ценности, закладываются жизненные смыслы, передаваемые из поколения в поколение.
"Семья – это основа любого общества, залог благополучия и процветания государства. Важную роль в укреплении института семьи, формировании культуры досуга и здорового образа жизни, а также в развитии творческого потенциала семей играют учреждения культуры. Уверен, форум станет площадкой для конструктивного диалога, обмена опытом и совместной выработки предложений, позволяющих эффективно решать стоящие перед нами задачи. Только вместе мы сможем внести вклад в сохранение и преумножение богатого духовного потенциала Родины", - отметил губернатор Тульской области.
Он добавил, что Тульская область – территория семейного счастья, поэтому в регионе будут продолжать делать все, чтобы работа учреждений культуры с семьей стала одним из приоритетных направлений в сфере социокультурной политики.
"Создание семьи – естественная потребность человека, а ее сбережение – наша с вами общая задача. Давайте постараемся с ней справиться!" - отметил Миляев.
В Тульской области ведется активная работа по вовлечению семей в культурную жизнь региона, делается все необходимое для творческой самореализации детей, родителей, а также бабушек и дедушек в рамках проекта "Активное долголетие", создаются комфортные условия для организации семейного времяпровождения. За последние три года отремонтировано 35 объектов, новым оборудованием оснащено 89; открыто 16 модельных библиотек. В планах на 2026 год - создание еще четырех библиотек нового поколения. В рамках программы "Наш район" ведется установка модульных культурно-досуговых центров в малых населенных пунктах: шесть объектов уже открыты, до конца года появятся еще семь.
Открылось современное фондохранилище с выставочными залами, построен современный Центр культурного развития в малом историческом городе Веневе, проведена реконструкция Театра кукол, который располагается в объекте культурного наследия, построенном в XVIII веке.
