ВС России уничтожили формирования ВСУ в районе Клебан-Быка
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 08.10.2025 (обновлено: 12:49 08.10.2025)
ВС России уничтожили формирования ВСУ в районе Клебан-Быка
ВС России уничтожили формирования ВСУ в районе Клебан-Быка
Российские бойцы полностью уничтожили формирования ВСУ, окруженные в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.10.2025
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность

ВС России уничтожили формирования ВСУ в районе Клебан-Быка

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские бойцы полностью уничтожили формирования ВСУ, окруженные в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения Южной группировки <...> завершили уничтожение украинских вооруженных формирований, заблокированных в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике", — говорится в сводке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Как ранее рассказывало ведомство, окружению противника предшествовала предварительная длительная и кропотливая работа. В апреле бойцы освободили Водяное, в августе — Александро-Калиново, заблокировав дорогу западнее водохранилища.
Чтобы окружить формирования ВСУ, российские войска 22 августа взяли под контроль Катериновку, а 23 августа — Клебан-Бык. Южная группировка на участке вела бои против неонацистов из состава бригады специального назначения "Азов"* и штурмовой бригады "Лють".
* Запрещенная в России террористическая организация.
© ИнфографикаГеографическое расположение Клебан-Быкского водохранилища
Подразделения Южной группировки войск освободили Клебан-Бык в ДНР
© Инфографика
Географическое расположение Клебан-Быкского водохранилища. Архивное фото
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
