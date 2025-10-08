ВС России уничтожили формирования ВСУ в районе Клебан-Быка

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские бойцы полностью уничтожили формирования ВСУ, окруженные в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения Южной группировки <...> завершили уничтожение украинских вооруженных формирований, заблокированных в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике", — говорится в сводке.
Как ранее рассказывало ведомство, окружению противника предшествовала предварительная длительная и кропотливая работа. В апреле бойцы освободили Водяное, в августе — Александро-Калиново, заблокировав дорогу западнее водохранилища.
Чтобы окружить формирования ВСУ, российские войска 22 августа взяли под контроль Катериновку, а 23 августа — Клебан-Бык. Южная группировка на участке вела бои против неонацистов из состава бригады специального назначения "Азов"* и штурмовой бригады "Лють".
* Запрещенная в России террористическая организация.
© ИнфографикаГеографическое расположение Клебан-Быкского водохранилища
© Инфографика
Географическое расположение Клебан-Быкского водохранилища. Архивное фото