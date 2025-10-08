Фонтаны на Центральной аллее ВДНХ подготовили к зиме

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили фонтаны на Центральной аллее ВДНХ к зимнему периоду, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сезон работы фонтанов завершился в столице 1 октября, после этого приступили к подготовке сооружений к зиме. Провели промывку 14 фонтанов, расположенных на Центральной аллее ВДНХ. Работы заняли два дня, их выполнила бригада коммунальных служб с привлечением спецтехники", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что "Фонтаны Центральной аллеи" являются объектом культурного наследия федерального значения и представляют собой сложные архитектурно-художественные сооружения с большим количеством декоративных элементов, поэтому требуют бережного ухода и промываются исключительно вручную.
"Для промывки использовали специальное биоразлагаемое моющее средство, его распределяли по поверхности с помощью щеток, потом смывали водой аппаратом высокого давления. Специалисты тщательно промыли гранитную облицовку чаш фонтанов, декоративные бронзовые элементы, фонари подводной подсветки и другие детали сооружений", - добавил Бирюков.
Он уточнил, что в зимний период будет проверено техническое состояние фонтанов, конструкции в подземных коллекторах, гидравлические системы и насосное оборудование.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в 2018-2019 годах на ВДНХ отреставрировали все фонтаны, являющиеся объектами культурного наследия федерального значения: 14 фонтанов Центральной аллеи, фонтаны "Золотой колос", "Каменный цветок" и "Дружба народов". Всем им вернули исторический облик и полностью обновили инженерные системы.
