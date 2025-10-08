В Польше обвинили Израиль в жестоком обращении с задержанными активистами

ВАРШАВА, 8 окт – РИА Новости. Израильские военные жестоко обращались с задержанными активистами "Флотилии стойкости", заявил в эфире Польского телевидения один из задержанных, депутат сейма Польши Франтишек Старчевский.

"То, что я являюсь депутатом, и то, что у меня европейский паспорт, имеет значение. К сожалению, ко многим нашим коллегам с паспортами других стран относились намного хуже, их били", - сказал Старчевской.