В Польше обвинили Израиль в жестоком обращении с задержанными активистами

ВАРШАВА, 8 окт – РИА Новости. Израильские военные жестоко обращались с задержанными активистами "Флотилии стойкости", заявил в эфире Польского телевидения один из задержанных, депутат сейма Польши Франтишек Старчевский.
Израильские военные ранее задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости". Среди них несколько граждан Польши
. По данным МИД республики, все они уже освобождены и находятся в Греции
.
"То, что я являюсь депутатом, и то, что у меня европейский паспорт, имеет значение. К сожалению, ко многим нашим коллегам с паспортами других стран относились намного хуже, их били", - сказал Старчевской.
"Всех нас много часов держали в неудобных позах, без душа, без туалета. То, что делает государство Израиль
в данный момент, - это абсолютный скандал и варварство", - добавил он.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод
вместе с активистами, которых позднее экстрадируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока
, Европы
, Латинской Америки
, Юго-Восточной Азии
и США
.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии
и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.