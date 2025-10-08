Малайзия потребовала освобождения своих граждан с "Флотилии свободы"

ДЖАКАРТА, 8 окт – РИА Новости. Малайзия требует немедленного освобождения своих граждан с гуманитарного судна в Газу, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своих соцсетях.
Ранее объединение активистов "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости) сообщило, что "Флотилия свободы" утверждает, что их суда подверглись атаке со стороны Израиля.
"Мне сообщили, что суда гуманитарной миссии "Флотилия свободы" и "Тысяча мадлин в Газу", на борту которых также находились малазийцы, были незаконно перехвачены в международных водах израильской сионистской армией около 10:50 утра по малайзийскому времени", - написал премьер в своем Telegram-канале.
Он добавил, что решительно осуждает "эти провокационные действия и нарушение международного права".
"Задержание гуманитарного судна, перевозившего помощь для жителей Газы, бесчеловечно и нарушает основные принципы прав человека и всеобщего человеческого достоинства. Я требую немедленного освобождения всех малайзийских активистов и добровольцев, предоставления им надлежащей защиты и недопущения причинения вреда во время задержания. Правительство Малайзии сделает все возможное для защиты каждой жизни детей Малайзии, участвующих в этой гуманитарной миссии, и будет взаимодействовать со странами-партнерами и международными организациями для содействия их скорейшему освобождению", - добавил политик.