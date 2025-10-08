Глава СПЧ прокомментировал фетву об ограничениях в работе курьеров

Совет улемов Духовного управления мусульман России вынес решение о допустимости для мусульман работы в сфере курьерской доставки и логистики. Последователям ислама разрешена перевозка продуктов питания, если это мясо животных, забитых по нормам ислама, овощи, а также непродовольственных товаров — одежды, мебели, посуды, канцелярских принадлежностей, электроники, книг, лекарств и медицинских изделий. В то же время запрещается доставка курьерами алкогольных напитков, азартных игр, идолов, предметов языческого культа, свинины, мяса животных, умерщвленных недозволенным способом.