Глава СПЧ прокомментировал фетву об ограничениях в работе курьеров
Глава СПЧ прокомментировал фетву об ограничениях в работе курьеров - РИА Новости, 08.10.2025
Глава СПЧ прокомментировал фетву об ограничениях в работе курьеров
Фетва о запрете курьерам доставлять свинину нарушает Конституцию, заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, чьи слова... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T14:14:00+03:00
2025-10-08T14:14:00+03:00
2025-10-08T15:34:00+03:00
Глава СПЧ прокомментировал фетву об ограничениях в работе курьеров
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Фетва о запрете курьерам доставлять свинину нарушает Конституцию, заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев
ведомства.
«
"Это решение противоречит как минимум пяти статьям российской Конституции", — сказал он.
Как отметил руководитель СПЧ, новое ограничение идет вразрез со статьями 8, 14, 19, 29 и 37 Конституции России
.
В среду председатель Совета улемов ДУМ России муфтий Москвы
Шамиль Аляутдинов заявил, что вынесенные советом богословские заключения не наделены юридической силой, а лишь дают разъяснения верующим мусульманам.
Совет улемов Духовного управления мусульман России вынес решение о допустимости для мусульман работы в сфере курьерской доставки и логистики. Последователям ислама разрешена перевозка продуктов питания, если это мясо животных, забитых по нормам ислама, овощи, а также непродовольственных товаров — одежды, мебели, посуды, канцелярских принадлежностей, электроники, книг, лекарств и медицинских изделий. В то же время запрещается доставка курьерами алкогольных напитков, азартных игр, идолов, предметов языческого культа, свинины, мяса животных, умерщвленных недозволенным способом.