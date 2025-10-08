Рейтинг@Mail.ru
Глава СПЧ прокомментировал фетву об ограничениях в работе курьеров
14:14 08.10.2025 (обновлено: 15:34 08.10.2025)
Глава СПЧ прокомментировал фетву об ограничениях в работе курьеров
Глава СПЧ прокомментировал фетву об ограничениях в работе курьеров
Фетва о запрете курьерам доставлять свинину нарушает Конституцию, заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, чьи слова... РИА Новости, 08.10.2025
россия, москва, валерий фадеев
Россия, Москва, Валерий Фадеев
Глава СПЧ прокомментировал фетву об ограничениях в работе курьеров

Глава СПЧ Фадеев сделал заявление о фетве для курьеров-мусульман

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСоветник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Фетва о запрете курьерам доставлять свинину нарушает Конституцию, заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, чьи слова передает Telegram-канал ведомства.
"Это решение противоречит как минимум пяти статьям российской Конституции", — сказал он.
Как отметил руководитель СПЧ, новое ограничение идет вразрез со статьями 8, 14, 19, 29 и 37 Конституции России.
В среду председатель Совета улемов ДУМ России муфтий Москвы Шамиль Аляутдинов заявил, что вынесенные советом богословские заключения не наделены юридической силой, а лишь дают разъяснения верующим мусульманам.
Совет улемов Духовного управления мусульман России вынес решение о допустимости для мусульман работы в сфере курьерской доставки и логистики. Последователям ислама разрешена перевозка продуктов питания, если это мясо животных, забитых по нормам ислама, овощи, а также непродовольственных товаров — одежды, мебели, посуды, канцелярских принадлежностей, электроники, книг, лекарств и медицинских изделий. В то же время запрещается доставка курьерами алкогольных напитков, азартных игр, идолов, предметов языческого культа, свинины, мяса животных, умерщвленных недозволенным способом.
В Госдуме предложили запретить работать курьерами людям с судимостью
15 августа, 08:33
 
Россия Москва Валерий Фадеев
 
 
