Евраев провел рабочие встречи на Петербургском международном газовом форуме

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел рабочие встречи на XIV Петербургском международном газовом форуме.
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел рабочие встречи на XIV Петербургском международном газовом форуме.
Евраев
Евраев, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, отметил, что Петербургский международный газовый форум – это отличная площадка для налаживания деловых контактов в газовой отрасли и диалога с партнерами для успешного развития региона.
"У нас очень серьезный объем взаимодействия с компанией "Газпром"
" и с дочерними структурами, входящими в холдинг. На рабочих встречах с коллегами сегодня обсудили планы по строительству газовых сетей на 2026–2030 годы и план-график по синхронизации работ на следующий год, в рамках которого запланирована установка нескольких десятков газовых котельных. После согласования мероприятий с ПАО "Газпром" начнется их реализация", - сообщил губернатор.
Глава региона провел рабочие встречи с начальником департамента ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым,
генеральными директорами "Газпром энергохолдинг" Денисом Федоровым
и "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым.
Михаил Евраев отметил, что в регионе выстроен системный подход к газификации, который повышает эффективность работы объектов ЖКХ, учитывает интересы граждан, действующих и потенциальных инвесторов.
"В настоящее время сетевым газоснабжением в Ярославской области
охвачено 11 городов, 12 поселков городского типа и 386 сельских населенных пунктов. За последние три года построено 27 котельных. Важно, что за последние два года мы проинвентаризировали и консолидировали на уровне региона все газовые сети", - сообщил губернатор.