Евраев провел рабочие встречи на Петербургском международном газовом форуме
Ярославская область
Ярославская область
 
21:13 08.10.2025
Евраев провел рабочие встречи на Петербургском международном газовом форуме
Евраев провел рабочие встречи на Петербургском международном газовом форуме
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел рабочие встречи на XIV Петербургском международном газовом форуме. РИА Новости, 08.10.2025
ярославская область
Евраев провел рабочие встречи на Петербургском международном газовом форуме

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел рабочие встречи на XIV ПМГФ

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел рабочие встречи на XIV Петербургском международном газовом форуме.
Евраев, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, отметил, что Петербургский международный газовый форум – это отличная площадка для налаживания деловых контактов в газовой отрасли и диалога с партнерами для успешного развития региона.
"У нас очень серьезный объем взаимодействия с компанией "Газпром" и с дочерними структурами, входящими в холдинг. На рабочих встречах с коллегами сегодня обсудили планы по строительству газовых сетей на 2026–2030 годы и план-график по синхронизации работ на следующий год, в рамках которого запланирована установка нескольких десятков газовых котельных. После согласования мероприятий с ПАО "Газпром" начнется их реализация", - сообщил губернатор.
Глава региона провел рабочие встречи с начальником департамента ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым, генеральными директорами "Газпром энергохолдинг" Денисом Федоровым и "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым.
Михаил Евраев отметил, что в регионе выстроен системный подход к газификации, который повышает эффективность работы объектов ЖКХ, учитывает интересы граждан, действующих и потенциальных инвесторов.
"В настоящее время сетевым газоснабжением в Ярославской области охвачено 11 городов, 12 поселков городского типа и 386 сельских населенных пунктов. За последние три года построено 27 котельных. Важно, что за последние два года мы проинвентаризировали и консолидировали на уровне региона все газовые сети", - сообщил губернатор.
 
Ярославская область Экономика Ярославская область Газпром Михаил Евраев Виталий Маркелов Денис Федоров
 
 
