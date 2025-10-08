Участники митинга в Братиславе потребовали отставки главы разведки

БРАТИСЛАВА, 8 окт - РИА Новости. Участники митинга, организованного в Братиславе оппозиционной партией Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность"), в среду прошли маршем около трех километров от площади Словацкого национального восстания до офиса Словацкой информационной службы (разведки) с требованием отставки ее главы Павола Гашпара, оказавшегося в центре нескольких скандалов, сообщило словацкое издание Pravda.