Участники митинга в Братиславе потребовали отставки главы разведки
23:03 08.10.2025
Участники митинга в Братиславе потребовали отставки главы разведки
Участники митинга в Братиславе потребовали отставки главы разведки
Участники митинга в Братиславе потребовали отставки главы разведки

В Братиславе прошел митинг с требованием отставки главы разведки Гашпара

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Вид на Братиславу
Вид на Братиславу. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 8 окт - РИА Новости. Участники митинга, организованного в Братиславе оппозиционной партией Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность"), в среду прошли маршем около трех километров от площади Словацкого национального восстания до офиса Словацкой информационной службы (разведки) с требованием отставки ее главы Павола Гашпара, оказавшегося в центре нескольких скандалов, сообщило словацкое издание Pravda.
В сентябре словацкое издание SME сообщило, что обнаружило плагиат в дипломной работе Гашпара, с помощью которой тот получил степень магистра. Гашпар в ответ на обвинение в плагиате заявил на своей странице в социальной сети Facebook *, что его работа прошла необходимый контроль в рамках ее защиты. В конце августа Гашпар попал в ДТП, в результате которого травмы получила 14-летняя девочка. Словацкие СМИ тогда обратили внимание на то, что спортивный автомобиль, которым управлял Гашпар, не был указан в его декларации имущества. Словацкая оппозиция после этого потребовала, чтобы Гашпар немедленно ушел в отставку.
В заявлении оппозиционной партии Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность") Гашпар также был подвергнут отдельной критике за татуировку с изображением персонажа из фильма "Крестный отец" Тома Хейгена. В оппозиции считают, что словацкую разведку не может возглавлять человек, сделавший на руке татуировку, изображающую помощника мафии.
Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
