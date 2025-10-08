Нового премьера Франции могут назначить в ближайшие два дня

Рейтинг@Mail.ru
21:30 08.10.2025 (обновлено: 23:31 08.10.2025)
в мире, франция, себастьян лекорню
В мире, Франция, Себастьян Лекорню
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 окт – РИА Новости. Новый премьер-министр Франции может быть назначен в ближайшие два дня, заявил в среду уходящий в отставку глава французского кабмина Себастьян Лекорню.
"Я заявил президенту, что перспективы роспуска парламента отдаляются, и что я думаю, что ситуация позволяет президенту назначить премьер-министра в следующие 48 часов", - сказал он в интервью телеканалу France 2.
Как передает агентство Франс Пресс, позднее Елисейский дворец подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон "назначит премьер-министра в течение 48 часов".
По итогам консультаций с политическими силами Лекорню заявил, что "абсолютное большинство" депутатов выступают против нового роспуска парламента. Кроме того, и.о. премьера подчеркнул, что сейчас "не время менять президента" на фоне политической нестабильности во Франции и напряженной обстановки на международной арене.
Политик также заявил, что считает "завершенной" порученную ему Макроном задачу провести финальные консультации с партиями. Вместе с этим он признал, что она "не полностью" увенчалась успехом.
Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Ряд оппозиционных партий, в свою очередь, вновь выступили с призывом к Макрону распустить парламент и уйти в отставку.
Отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. Ушедший в отставку премьер проработал на своей должности меньше остальных глав кабминов Пятой республики. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Во Франции парламент отклонил предложение об импичменте Макрона, пишут СМИ
Вчера, 13:02
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
