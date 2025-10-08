Нового премьера Франции могут назначить в ближайшие два дня

ПАРИЖ, 8 окт – РИА Новости. Новый премьер-министр Франции может быть назначен в ближайшие два дня, заявил в среду уходящий в отставку глава французского кабмина Себастьян Лекорню.

"Я заявил президенту, что перспективы роспуска парламента отдаляются, и что я думаю, что ситуация позволяет президенту назначить премьер-министра в следующие 48 часов", - сказал он в интервью телеканалу France 2

Как передает агентство Франс Пресс, позднее Елисейский дворец подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон "назначит премьер-министра в течение 48 часов".

По итогам консультаций с политическими силами Лекорню заявил, что "абсолютное большинство" депутатов выступают против нового роспуска парламента. Кроме того, и.о. премьера подчеркнул, что сейчас "не время менять президента" на фоне политической нестабильности во Франции и напряженной обстановки на международной арене.

Политик также заявил, что считает "завершенной" порученную ему Макроном задачу провести финальные консультации с партиями. Вместе с этим он признал, что она "не полностью" увенчалась успехом.

Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Ряд оппозиционных партий, в свою очередь, вновь выступили с призывом к Макрону распустить парламент и уйти в отставку.