Европарламент проголосовал за запрет называть веганскую еду бургерами

Европейский парламент проголосовал за запрет использовать слова, связанные с обозначениями мясных продуктов, при продаже продуктов для веганов, передает... РИА Новости, 08.10.2025
БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Европейский парламент проголосовал за запрет использовать слова, связанные с обозначениями мясных продуктов, при продаже продуктов для веганов, передает агентство AFP.
"Европейский парламент проголосовал в среду за запрет использовать термины, связанные с мясом, включая "бургер" и "стейк", при продаже продуктов растительного происхождения", - говорится в сообщении агентства.
В поддержку законопроекта выступили 355 парламентариев, 247 – проголосовали против. Впоследствии документ должен быть обсужден с 27 членами ЕС
, чтобы стать законом.
"Беспокойство по поводу благополучия животных и выбросов парниковых газов от скотоводческих ферм привело многих европейцев к вегетарианской и веганской диетам, которые пропагандировались как более полезная альтернатива регулярному потреблению мяса. Но многие европейские фермеры, разводящие скот, и политики, которые их представляют, видят продукты растительного происхождения, которые имитируют мясные продукты, как еще одну угрозу для сектора, уже переживающему трудности", - пишет AFP.
Согласно законопроекту при продаже продуктов, в которых нет мяса, будет запрещено называть их стейками, бургерами, сосисками и другими названиями, которые традиционно используются для обозначения мясных блюд.