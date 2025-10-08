Рейтинг@Mail.ru
Европарламент проголосовал за запрет называть веганскую еду бургерами - РИА Новости, 08.10.2025
15:10 08.10.2025
Европарламент проголосовал за запрет называть веганскую еду бургерами
Европарламент проголосовал за запрет называть веганскую еду бургерами
Европейский парламент проголосовал за запрет использовать слова, связанные с обозначениями мясных продуктов, при продаже продуктов для веганов, передает... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T15:10:00+03:00
2025-10-08T15:10:00+03:00
в мире
евросоюз
европарламент
2025
в мире, евросоюз, европарламент
В мире, Евросоюз, Европарламент
Европарламент проголосовал за запрет называть веганскую еду бургерами

Европарламент проголосовал за запрет называть веганскую еду бургерами и стейками

Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Европейский парламент проголосовал за запрет использовать слова, связанные с обозначениями мясных продуктов, при продаже продуктов для веганов, передает агентство AFP.
"Европейский парламент проголосовал в среду за запрет использовать термины, связанные с мясом, включая "бургер" и "стейк", при продаже продуктов растительного происхождения", - говорится в сообщении агентства.
В поддержку законопроекта выступили 355 парламентариев, 247 – проголосовали против. Впоследствии документ должен быть обсужден с 27 членами ЕС, чтобы стать законом.
"Беспокойство по поводу благополучия животных и выбросов парниковых газов от скотоводческих ферм привело многих европейцев к вегетарианской и веганской диетам, которые пропагандировались как более полезная альтернатива регулярному потреблению мяса. Но многие европейские фермеры, разводящие скот, и политики, которые их представляют, видят продукты растительного происхождения, которые имитируют мясные продукты, как еще одну угрозу для сектора, уже переживающему трудности", - пишет AFP.
Согласно законопроекту при продаже продуктов, в которых нет мяса, будет запрещено называть их стейками, бургерами, сосисками и другими названиями, которые традиционно используются для обозначения мясных блюд.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
