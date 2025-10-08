Европарламент проголосовал за запрет называть веганскую еду бургерами

БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Европейский парламент проголосовал за запрет использовать слова, связанные с обозначениями мясных продуктов, при продаже продуктов для веганов, передает агентство AFP.

"Европейский парламент проголосовал в среду за запрет использовать термины, связанные с мясом, включая "бургер" и "стейк", при продаже продуктов растительного происхождения", - говорится в сообщении агентства.

В поддержку законопроекта выступили 355 парламентариев, 247 – проголосовали против. Впоследствии документ должен быть обсужден с 27 членами ЕС , чтобы стать законом.

"Беспокойство по поводу благополучия животных и выбросов парниковых газов от скотоводческих ферм привело многих европейцев к вегетарианской и веганской диетам, которые пропагандировались как более полезная альтернатива регулярному потреблению мяса. Но многие европейские фермеры, разводящие скот, и политики, которые их представляют, видят продукты растительного происхождения, которые имитируют мясные продукты, как еще одну угрозу для сектора, уже переживающему трудности", - пишет AFP.