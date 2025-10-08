Рейтинг@Mail.ru
15:06 08.10.2025
Премьер-министра Армении Никол Пашинян отправится в среду с двухдневным визитом в Бельгию для участия в форуме Global Gateway, сообщила его пресс-секретарь...
в мире, армения, бельгия, брюссель, никол пашинян, евросоюз
В мире, Армения, Бельгия, Брюссель, Никол Пашинян, Евросоюз
Пашинян посетит Бельгию для участия в форуме Global Gateway

Пашинян 8 октября отправится в Бельгию с двухдневным визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости. Премьер-министра Армении Никол Пашинян отправится в среду с двухдневным визитом в Бельгию для участия в форуме Global Gateway, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.
"Пашинян посетит 8 и 9 октября с рабочим визитом Брюссель. Премьер-министр примет участие во втором международном форуме Global Gateway", - написала Багдасарян в соцсети Facebook *.
Он отметила, что в рамках визита запланированы встречи с зарубежными партнерами.
Другие подробности не приводятся.
Global Gateway - инициатива ЕС по сокращению мирового инвестиционного неравенства и стимулированию интеллектуальных, чистых и безопасных соединений в цифровом, энергетическом и транспортном секторах, а также по укреплению систем здравоохранения, образования и исследований.

*Запрещена в РФ как экстремистская
Пашинян допустил, что Армению могут не принять в ЕС
23 сентября, 11:50
 
В миреАрменияБельгияБрюссельНикол ПашинянЕвросоюз
 
 
