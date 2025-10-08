https://ria.ru/20251008/es-2047071439.html
Пашинян посетит Бельгию для участия в форуме Global Gateway
Пашинян посетит Бельгию для участия в форуме Global Gateway - РИА Новости, 08.10.2025
Пашинян посетит Бельгию для участия в форуме Global Gateway
Премьер-министра Армении Никол Пашинян отправится в среду с двухдневным визитом в Бельгию для участия в форуме Global Gateway, сообщила его пресс-секретарь... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T15:06:00+03:00
2025-10-08T15:06:00+03:00
2025-10-08T15:06:00+03:00
в мире
армения
бельгия
брюссель
никол пашинян
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/04/1553640480_0:0:2854:1605_1920x0_80_0_0_bff6278b65595d84c74e0b8f18f9a963.jpg
https://ria.ru/20250923/pashinyan-2043702625.html
армения
бельгия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/04/1553640480_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_eb4a479889db2b9683f1e8e36e810054.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, бельгия, брюссель, никол пашинян, евросоюз
В мире, Армения, Бельгия, Брюссель, Никол Пашинян, Евросоюз
Пашинян посетит Бельгию для участия в форуме Global Gateway
Пашинян 8 октября отправится в Бельгию с двухдневным визитом