https://ria.ru/20251008/energetika-2047013479.html
СМИ: нужды Киева в энергетике превышают финансовые возможности Европы
СМИ: нужды Киева в энергетике превышают финансовые возможности Европы - РИА Новости, 08.10.2025
СМИ: нужды Киева в энергетике превышают финансовые возможности Европы
У стран Европы заканчиваются средства для содействия Украине в восстановлении ее энергосистемы, им нужно по меньшей мере 400 миллионов евро для покрытия нужд... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:31:00+03:00
2025-10-08T11:31:00+03:00
2025-10-08T11:31:00+03:00
в мире
украина
европа
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
https://ria.ru/20251003/orban-2046156214.html
украина
европа
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, киев
В мире, Украина, Европа, Киев
СМИ: нужды Киева в энергетике превышают финансовые возможности Европы
Semafor: у ЕС заканчиваются средства для восстановления энергосистемы Украины
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
У стран Европы заканчиваются средства для содействия Украине в восстановлении ее энергосистемы, им нужно по меньшей мере 400 миллионов евро для покрытия нужд Киева в этой сфере, сообщает портал Semafor
со ссылкой на фонд поддержки энергетики Украины (UESF).
"У европейских правительств заканчиваются средства для того, чтобы помочь Украине
восстановить поврежденную энергосистему... Европейские доноры постепенно закрывали разрыв между доступными финансовыми средствами, оборудованием и запросами украинского министерства энергетики. Теперь же разрыв, на данный момент составляющий около 400 миллионов евро, снова растет", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что многие запросы на поставку запчастей для этой зимы будет трудно удовлетворить с учетом времени, которое обычно уходит на то, чтобы достать нужное оборудование.
В рабочей группе, курирующий UESF, заявили, что в этом году ситуация на Украине "довольно серьезная" по сравнению с предыдущими.
Депутат Рады Марьяна Безуглая ранее призвала жителей Украины готовиться к отключениям электричества и тяжелой зиме.