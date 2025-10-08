https://ria.ru/20251008/eks-deputat-2047109273.html
Против бывшего депутата Напсо возбудили уголовное дело
Против бывшего депутата Напсо возбудили уголовное дело - РИА Новости, 08.10.2025
происшествия
юрий напсо
госдума рф
происшествия, москва, россия, юрий напсо, госдума рф
Происшествия, Москва, Россия, Юрий Напсо, Госдума РФ
Дело против экс-депутата. Что вменяют лишенному полномочий Напсо
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Против лишенного полномочий депутата Госдумы Юрия Напсо возбудили уголовное дело, заявил его представитель Роман Баранников, передает корреспондент РИА Новости из Никулинского суда Москвы.
"По последней информации, по возбужденному уголовному делу, помещение отпечатано", — сказал Баранников, когда суд рассматривал вопрос о выселении Напсо из служебной квартиры.
СМИ писали, что против Напсо возбудили дело об изнасиловании. Баранников не уточнил РИА Новости, действительно ли речь идет об этой статье. По его словам, он узнал о деле из медиа.
Госдума досрочно прекратила полномочия Напсо в апреле. Как выяснила комиссия по регламенту и обеспечению деятельности, он не был на заседаниях парламента около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Известно также, что с 2023-го Напсо проживает в ОАЭ.