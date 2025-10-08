Рейтинг@Mail.ru
Против бывшего депутата Напсо возбудили уголовное дело
17:38 08.10.2025 (обновлено: 18:52 08.10.2025)
Против бывшего депутата Напсо возбудили уголовное дело
Против лишенного полномочий депутата Госдумы Юрия Напсо возбудили уголовное дело, заявил его представитель Роман Баранников, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2025
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Против лишенного полномочий депутата Госдумы Юрия Напсо возбудили уголовное дело, заявил его представитель Роман Баранников, передает корреспондент РИА Новости из Никулинского суда Москвы.
«

"По последней информации, по возбужденному уголовному делу, помещение отпечатано", — сказал Баранников, когда суд рассматривал вопрос о выселении Напсо из служебной квартиры.

СМИ писали, что против Напсо возбудили дело об изнасиловании. Баранников не уточнил РИА Новости, действительно ли речь идет об этой статье. По его словам, он узнал о деле из медиа.
Госдума досрочно прекратила полномочия Напсо в апреле. Как выяснила комиссия по регламенту и обеспечению деятельности, он не был на заседаниях парламента около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Известно также, что с 2023-го Напсо проживает в ОАЭ.
