Против бывшего депутата Напсо возбудили уголовное дело

"По последней информации, по возбужденному уголовному делу, помещение отпечатано", — сказал Баранников, когда суд рассматривал вопрос о выселении Напсо из служебной квартиры.

СМИ писали, что против Напсо возбудили дело об изнасиловании. Баранников не уточнил РИА Новости, действительно ли речь идет об этой статье. По его словам, он узнал о деле из медиа.

Госдума досрочно прекратила полномочия Напсо в апреле. Как выяснила комиссия по регламенту и обеспечению деятельности, он не был на заседаниях парламента около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Известно также, что с 2023-го Напсо проживает в ОАЭ.