Минэнерго предупредило о росте цен на топливо на независимых АЗС

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Рост цен на топливо на независимых АЗС в ряде российских регионов превышает темпы роста на заправках крупных нефтяных компаний, Минэнерго при обнаружении таких нарушений принимает меры для недопущения необоснованного увеличения стоимости нефтепродуктов в рознице, сообщили журналистам в министерстве.