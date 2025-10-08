https://ria.ru/20251008/ekonomika-2047148206.html
Минэнерго предупредило о росте цен на топливо на независимых АЗС
Минэнерго предупредило о росте цен на топливо на независимых АЗС - РИА Новости, 08.10.2025
Минэнерго предупредило о росте цен на топливо на независимых АЗС
Рост цен на топливо на независимых АЗС в ряде российских регионов превышает темпы роста на заправках крупных нефтяных компаний, Минэнерго при обнаружении таких... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T20:45:00+03:00
2025-10-08T20:45:00+03:00
2025-10-08T20:45:00+03:00
экономика
павел сорокин
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150885/84/1508858435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00d4c7a328dfa1bab8db9a12daf273e2.jpg
https://ria.ru/20250930/fas-2045327038.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150885/84/1508858435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec243dfecb81abdd3b9cf91d4642ce18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, павел сорокин, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Павел Сорокин, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Минэнерго предупредило о росте цен на топливо на независимых АЗС
Минэнерго предупредило о росте цен на топливо на АЗС в ряде регионов