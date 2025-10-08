Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго предупредило о росте цен на топливо на независимых АЗС - РИА Новости, 08.10.2025
20:45 08.10.2025
Минэнерго предупредило о росте цен на топливо на независимых АЗС
экономика, павел сорокин, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Павел Сорокин, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Заправка автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Рост цен на топливо на независимых АЗС в ряде российских регионов превышает темпы роста на заправках крупных нефтяных компаний, Минэнерго при обнаружении таких нарушений принимает меры для недопущения необоснованного увеличения стоимости нефтепродуктов в рознице, сообщили журналистам в министерстве.
"В ряде регионов отмечается рост цен на топливо на некрупных независимых заправочных станциях, превышающий темпы индексации цен крупными сетями нефтяных компаний, ведущих более социально ориентированную ценовую политику", - говорится в сообщении.
Минэнерго "при обнаружении таких нарушений… оперативно направляет информацию в ФАС для принятия необходимых решений в целях недопущения необоснованного роста цен", добавили в ведомстве.
Ранее первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщал, что совещание у вице-премьера Александра Новака, посвященное ситуации на топливном рынке, пройдет 9 октября. Источник РИА Новости отмечал, что совещание будет, в частности, посвящено ситуации с перевозками топлива железнодорожным транспортом и ценам для сельхозпроизводителей.
АЗС - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
ФАС проверит сети АЗС из-за цен на топливо
30 сентября, 11:49
 
ЭкономикаПавел СорокинАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
