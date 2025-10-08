Ефимов: в Коммунарке по КРТ реорганизуют четыре участка

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Жилье, общественно-деловые и социальных объекты построят в рамках проекта КРТ в Коммунарке, где реорганизуют четыре участка, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В районе Коммунарка Новомосковского административного округа по проекту КРТ реорганизуют четыре участка площадью 83,5 гектара. На них появится около 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Здесь планируется возведение жилых домов, а также объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры. На всех участках проведут благоустройство, высадят деревья, кустарники, разобьют газоны", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что во дворах оборудуют площадки, где можно будет отдыхать, заниматься спортом и проводить время с детьми. В развитие территории вложат 342,4 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 3,3 миллиарда рублей.