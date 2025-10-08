https://ria.ru/20251008/efimov-2047028306.html
Ефимов: в Коммунарке по КРТ реорганизуют четыре участка
Ефимов: в Коммунарке по КРТ реорганизуют четыре участка - РИА Новости, 08.10.2025
Ефимов: в Коммунарке по КРТ реорганизуют четыре участка
Жилье, общественно-деловые и социальных объекты построят в рамках проекта КРТ в Коммунарке, где реорганизуют четыре участка, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T14:12:00+03:00
2025-10-08T14:12:00+03:00
2025-10-08T14:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b360c86cc7d15df91e3865321233d1c8.jpg
https://ria.ru/20251008/efimov-2046692907.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819924_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_931a8565b6109a66f9fc67ec315eaf48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Коммунарке по КРТ реорганизуют четыре участка
Ефимов: в Коммунарке в рамках проекта КРТ реорганизуют четыре участка
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Жилье, общественно-деловые и социальных объекты построят в рамках проекта КРТ в Коммунарке, где реорганизуют четыре участка, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Коммунарка Новомосковского административного округа по проекту КРТ реорганизуют четыре участка площадью 83,5 гектара. На них появится около 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Здесь планируется возведение жилых домов, а также объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры. На всех участках проведут благоустройство, высадят деревья, кустарники, разобьют газоны", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что во дворах оборудуют площадки, где можно будет отдыхать, заниматься спортом и проводить время с детьми. В развитие территории вложат 342,4 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 3,3 миллиарда рублей.
Проект позволит создать в городе 5 тысяч рабочих мест. Кроме того, планируется возвести два образовательных комплекса со школами и детскими садами на 1,7 тысячи мест каждый, поликлинику на 750 посещений в смену и многофункциональный комплекс. Там разместят офисы и торговые помещения, добавляется в пресс-релизе.