https://ria.ru/20251008/dtp-2047062161.html
В ДТП на юге Сахалина погибли три человека
В ДТП на юге Сахалина погибли три человека - РИА Новости, 08.10.2025
В ДТП на юге Сахалина погибли три человека
Грузовик въехал в микроавтобус на трассе на юге Сахалина, в аварии погибли три человека, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T14:21:00+03:00
2025-10-08T14:21:00+03:00
2025-10-08T14:21:00+03:00
происшествия
сахалин
южно-сахалинск
холмск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_0:105:3119:1859_1920x0_80_0_0_c9c519145823158273ad0efd07185915.jpg
https://ria.ru/20251007/dtp-2046830242.html
сахалин
южно-сахалинск
холмск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_58e962466d9b2b235590749f95201bb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалин, южно-сахалинск, холмск
Происшествия, Сахалин, Южно-Сахалинск, Холмск
В ДТП на юге Сахалина погибли три человека
Три человека погибли при столкновении грузовика с микроавтобусом на юге Сахалина
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 окт – РИА Новости. Грузовик въехал в микроавтобус на трассе на юге Сахалина, в аварии погибли три человека, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным ведомства, ДТП произошло вечером в среду на 55-м километре автодороги Южно-Сахалинск
– Холмск
, 34-летний водитель грузового автомобиля Hino не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в Toyot
a Hiace.
"В результате ДТП 57-летний водитель и два пассажира 25 и 38 лет автомобиля Toyota Hiace скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.