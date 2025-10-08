Рейтинг@Mail.ru
14:21 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/dtp-2047062161.html
В ДТП на юге Сахалина погибли три человека
Грузовик въехал в микроавтобус на трассе на юге Сахалина, в аварии погибли три человека, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T14:21:00+03:00
2025-10-08T14:21:00+03:00
происшествия
сахалин
южно-сахалинск
холмск
сахалин
южно-сахалинск
холмск
происшествия, сахалин, южно-сахалинск, холмск
Происшествия, Сахалин, Южно-Сахалинск, Холмск
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 окт – РИА Новости. Грузовик въехал в микроавтобус на трассе на юге Сахалина, в аварии погибли три человека, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным ведомства, ДТП произошло вечером в среду на 55-м километре автодороги Южно-СахалинскХолмск, 34-летний водитель грузового автомобиля Hino не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в Toyota Hiace.
"В результате ДТП 57-летний водитель и два пассажира 25 и 38 лет автомобиля Toyota Hiace скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.
ПроисшествияСахалинЮжно-СахалинскХолмск
 
 
