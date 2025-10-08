В ДТП на юге Сахалина погибли три человека

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 окт – РИА Новости. Грузовик въехал в микроавтобус на трассе на юге Сахалина, в аварии погибли три человека, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

"В результате ДТП 57-летний водитель и два пассажира 25 и 38 лет автомобиля Toyota Hiace скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.