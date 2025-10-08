Жданова назвала идею о "стене дронов" на границе с Россией бессмысленной

ВЕНА, 8 окт - РИА Новости. Продвигаемая на Западе идея о создании "стены дронов" на границе с Россией недостижима и носит бессмысленный характер, заявила в среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.