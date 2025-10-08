Жданова назвала идею о "стене дронов" на границе с Россией бессмысленной

ВЕНА, 8 окт - РИА Новости. Продвигаемая на Западе идея о создании "стены дронов" на границе с Россией недостижима и носит бессмысленный характер, заявила в среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия хочет в течение года реализовать проект защиты от БПЛА в приграничных с РФ странах Евросоюза. Проект будет носить название Eastern Flank Watch ("Восточный дозор") и включит системы мониторинга и перехвата целей на суше, в воздухе и на море.
"Действуя по схемам "холодной войны", государства Евросоюза обмотали границы с Россией колючей проволокой, создают там противотанковые рвы, минные поля, а теперь в их планы входит и "стена дронов"... Реально же поставленная цель, во-первых, бессмысленна - никто на Евросоюз нападать не собирается - а во-вторых, недостижима", - сказала Жданова на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе, ранее заявил, что, как показывает история, создание стен - это всегда плохо.
