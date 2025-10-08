https://ria.ru/20251008/dron-2047111666.html
Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над тремя областями
Дежурные средства российской ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2025
Украина атаковала беспилотниками три области РФ