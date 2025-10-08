https://ria.ru/20251008/donetsk-2046994007.html
Около семи домов повреждены после ударов ВСУ по Донецку
Около семи домов получили повреждения в результате ночной атаки БПЛА со стороны ВСУ по Донецку, передаёт корреспондент РИА Новости с места происшествия. РИА Новости, 08.10.2025
