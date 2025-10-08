Рейтинг@Mail.ru
Около семи домов повреждены после ударов ВСУ по Донецку
09:55 08.10.2025
Около семи домов повреждены после ударов ВСУ по Донецку
Около семи домов повреждены после ударов ВСУ по Донецку - РИА Новости, 08.10.2025
Около семи домов повреждены после ударов ВСУ по Донецку
Около семи домов получили повреждения в результате ночной атаки БПЛА со стороны ВСУ по Донецку, передаёт корреспондент РИА Новости с места происшествия. РИА Новости, 08.10.2025
ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Около семи домов получили повреждения в результате ночной атаки БПЛА со стороны ВСУ по Донецку, передаёт корреспондент РИА Новости с места происшествия.
В результате ночной атаки Донецка со стороны ВСУ фасад как минимум семи домов был поврежден, выбито остекление помещений. По меньшей мере шесть гражданских автомобилей были повреждены.
На месте происшествия были обнаружены фрагменты БПЛА самолётного типа.
Ранее мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что в Кировском районе Донецка в результате ночной атаки украинского беспилотника была ранена пожилая женщина 1938 года рождения.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
